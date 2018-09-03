تجهيزآت مدرسية ➬ مشتريات

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#1
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الإعجابات
13,651
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1



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آهلا وسهلا بكم اعضاء و زوار مندى اللمة الجزائرية

بداية اوجه تحية لتلاميذتنا و كل التلاميد بصفة عامة و اقول لكم دخول موفق و ان شاء الله عامكم
نجاحات و آفراح


نحن على آبواب الدراسة و الكل يجهز اغراضه ليبدآ في عام جديد حيوي
و نشيط
و بهذه المناسبة اردت مشاركتكم
بعض من تجهيزآت اختي و اخي التوآم الذين اصبحآ في قسم
الثالثة متوسط :

كراييس منوعة حسب الحجم و الاستعمال :


uuii.jpg

اغلفة غاضتني 😥 للخاطر مكانتش في وقتي

uuuiii.jpg

ادوات القياس التي يتعملونها في
مادة الرياضيات

uuuui.jpg

بطاقات للكتب و الكراريس

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حافظات أوراق :
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واخيرا اقلام منوعة منها الجاف و الرصاص و التلوين

uiuuuii.jpg


بالتوفيق للجمييع ....

 
faith8

faith8

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المرشحين
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
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15,130
النقاط
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
ماشاء الله تبارك الله ربي يحفظهم ويوفقهم يا رب
والله عندك الحق الاغلفة يغيرو هههههه
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,549
الإعجابات
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النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#4
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاءالله
اختي ياسمين
فكرتينا بهذه الاجواء ههه

ربي يوفق صاحب او صاحبة الادوات المدرسية
مشكورة حبيبتي
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#5
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,088
الإعجابات
13,651
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#5
قال faith8:
ماشاء الله تبارك الله ربي يحفظهم ويوفقهم يا رب
والله عندك الحق الاغلفة يغيرو هههههه
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السلام عليكم
يبارك فيك اختي
امين، ههه
وربي يوفقك حبيبتي
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

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#6
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,088
الإعجابات
13,651
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#6
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاءالله
اختي ياسمين
فكرتينا بهذه الاجواء ههه

ربي يوفق صاحب او صاحبة الادوات المدرسية
مشكورة حبيبتي
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اهلا اختي
نورتِ،صحيح اجواء
جميلة و دايما نحنولها 😁
تسلمي
ربي يحفظك
 
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