تجهيزآت مدرسية ➬ مشتريات

yaso ياسمين
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طاقم المراقبين
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آهلا وسهلا بكم اعضاء و زوار مندى اللمة الجزائرية
بداية اوجه تحية لتلاميذتنا و كل التلاميد بصفة عامة و اقول لكم دخول موفق و ان شاء الله عامكم
نجاحات و آفراح
نحن على آبواب الدراسة و الكل يجهز اغراضه ليبدآ في عام جديد حيوي
و نشيط
و بهذه المناسبة اردت مشاركتكم
بعض من تجهيزآت اختي و اخي التوآم الذين اصبحآ في قسم
الثالثة متوسط :
كراييس منوعة حسب الحجم و الاستعمال :
اغلفة غاضتني 😥 للخاطر مكانتش في وقتي
ادوات القياس التي يتعملونها في
مادة الرياضيات
بطاقات للكتب و الكراريس
حافظات أوراق :
واخيرا اقلام منوعة منها الجاف و الرصاص و التلوين
بالتوفيق للجمييع ....