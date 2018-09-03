تجهيزآت مدرسية ➬ مشتريات

آهلا وسهلا بكم اعضاء و زوار مندى اللمة الجزائرية

بداية اوجه تحية لتلاميذتنا و كل التلاميد بصفة عامة و اقول لكم دخول موفق و ان شاء الله عامكم

نجاحات و آفراح

نحن على آبواب الدراسة و الكل يجهز اغراضه ليبدآ في عام جديد حيوي

و نشيط

و بهذه المناسبة اردت مشاركتكم

بعض من تجهيزآت اختي و اخي التوآم الذين اصبحآ في قسم

الثالثة متوسط :

كراييس منوعة حسب الحجم و الاستعمال :

اغلفة غاضتني 😥 للخاطر مكانتش في وقتي

ادوات القياس التي يتعملونها في

مادة الرياضيات

بطاقات للكتب و الكراريس

حافظات أوراق :



واخيرا اقلام منوعة منها الجاف و الرصاص و التلوين