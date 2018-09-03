abou khaled
:: عضو مُتميز ::
قصّةُُ طريفةُُ، وفيها فائدَةُُ
▫رجلُُ كبيرُُ في السِّنِّ، تحصّلَ ابنُـهُ على شهادةِ دكتوراة في علمِ الفلسفةِ.
▫وذاتَ يومِِ كان جالساََ هو وابنُـه الدّكتورُ على مائدةِ الغداءِ.
▫فسأل الرّجلُ الكبيرُ ابنَـه : أنت دكتورُُ في ماذا ؟ هل أنتَ تُعالِجُ النّاسَ؟
▫فقال الاِبْـنُ : لا يا والدي، أنا دكتورُُ في علمِ الفلسفةِ.
▫فقال الأبُ : وماذا تعني الفلسفةُ؟
▫فقال الاِبنُ: الآن يوجـدُ أمامَنا قصعةُُ فيها أرزُُ ، وفوق الأرزِ دجاجةُُ واحدةُُ، أليس هذا صحيحاََ يا أبِي؟
▫فأجابه والـدُه : هذا صحيحُُ.
▫فقال الِابنُ: أستطيعُ بعلمِ الفلسفةِ إقناعك بأنّ الموجودَ على الأرزِ دجاجتانِ، وليست دجاجةََ واحدةََ !
▫فقال الأبُ الكبيرُ بفطرتِـه: ما شاء اللهُ، أنا اقتَنعتُ من الآن، ومَــدَّ الأبُ يـدَه وأخـذ الدجاجةَ الموجودةَ ووضعها أمامَه.
ثمَّ قال لِابنِه الفيلسوفِ: خلاص، أنا آكـُـلُ هذهِ الدّجاجةَ، وأنت كُــلِ الدّجاجةَ الثّانيةَ إن لقيـتَـها .
#وخــلِّ_الفلسفهْ_تَنفعك
هذه القصة حكاها الشّيخُ عبدُالرّزّاقِ العبّادِ -حفظهُ اللهُ-
▫رجلُُ كبيرُُ في السِّنِّ، تحصّلَ ابنُـهُ على شهادةِ دكتوراة في علمِ الفلسفةِ.
▫وذاتَ يومِِ كان جالساََ هو وابنُـه الدّكتورُ على مائدةِ الغداءِ.
▫فسأل الرّجلُ الكبيرُ ابنَـه : أنت دكتورُُ في ماذا ؟ هل أنتَ تُعالِجُ النّاسَ؟
▫فقال الاِبْـنُ : لا يا والدي، أنا دكتورُُ في علمِ الفلسفةِ.
▫فقال الأبُ : وماذا تعني الفلسفةُ؟
▫فقال الاِبنُ: الآن يوجـدُ أمامَنا قصعةُُ فيها أرزُُ ، وفوق الأرزِ دجاجةُُ واحدةُُ، أليس هذا صحيحاََ يا أبِي؟
▫فأجابه والـدُه : هذا صحيحُُ.
▫فقال الِابنُ: أستطيعُ بعلمِ الفلسفةِ إقناعك بأنّ الموجودَ على الأرزِ دجاجتانِ، وليست دجاجةََ واحدةََ !
▫فقال الأبُ الكبيرُ بفطرتِـه: ما شاء اللهُ، أنا اقتَنعتُ من الآن، ومَــدَّ الأبُ يـدَه وأخـذ الدجاجةَ الموجودةَ ووضعها أمامَه.
ثمَّ قال لِابنِه الفيلسوفِ: خلاص، أنا آكـُـلُ هذهِ الدّجاجةَ، وأنت كُــلِ الدّجاجةَ الثّانيةَ إن لقيـتَـها .
#وخــلِّ_الفلسفهْ_تَنفعك
هذه القصة حكاها الشّيخُ عبدُالرّزّاقِ العبّادِ -حفظهُ اللهُ-