قصّةُُ طريفةُُ، وفيها فائدَةُُ

A

abou khaled

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#1
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#1
قصّةُُ طريفةُُ، وفيها فائدَةُُ


▫رجلُُ كبيرُُ في السِّنِّ، تحصّلَ ابنُـهُ على شهادةِ دكتوراة في علمِ الفلسفةِ.


▫وذاتَ يومِِ كان جالساََ هو وابنُـه الدّكتورُ على مائدةِ الغداءِ.


▫فسأل الرّجلُ الكبيرُ ابنَـه : أنت دكتورُُ في ماذا ؟ هل أنتَ تُعالِجُ النّاسَ؟


▫فقال الاِبْـنُ : لا يا والدي، أنا دكتورُُ في علمِ الفلسفةِ.


▫فقال الأبُ : وماذا تعني الفلسفةُ؟


▫فقال الاِبنُ: الآن يوجـدُ أمامَنا قصعةُُ فيها أرزُُ ، وفوق الأرزِ دجاجةُُ واحدةُُ، أليس هذا صحيحاََ يا أبِي؟


▫فأجابه والـدُه : هذا صحيحُُ.


▫فقال الِابنُ: أستطيعُ بعلمِ الفلسفةِ إقناعك بأنّ الموجودَ على الأرزِ دجاجتانِ، وليست دجاجةََ واحدةََ !


▫فقال الأبُ الكبيرُ بفطرتِـه: ما شاء اللهُ، أنا اقتَنعتُ من الآن، ومَــدَّ الأبُ يـدَه وأخـذ الدجاجةَ الموجودةَ ووضعها أمامَه.
ثمَّ قال لِابنِه الفيلسوفِ: خلاص، أنا آكـُـلُ هذهِ الدّجاجةَ، وأنت كُــلِ الدّجاجةَ الثّانيةَ إن لقيـتَـها .


#وخــلِّ_الفلسفهْ_تَنفعك



هذه القصة حكاها الشّيخُ عبدُالرّزّاقِ العبّادِ -حفظهُ اللهُ-
 
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