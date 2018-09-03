قصّةُُ طريفةُُ، وفيها فائدَةُُ





▫رجلُُ كبيرُُ في السِّنِّ، تحصّلَ ابنُـهُ على شهادةِ دكتوراة في علمِ الفلسفةِ.





▫وذاتَ يومِِ كان جالساََ هو وابنُـه الدّكتورُ على مائدةِ الغداءِ.





▫فسأل الرّجلُ الكبيرُ ابنَـه : أنت دكتورُُ في ماذا ؟ هل أنتَ تُعالِجُ النّاسَ؟





▫فقال الاِبْـنُ : لا يا والدي، أنا دكتورُُ في علمِ الفلسفةِ.





▫فقال الأبُ : وماذا تعني الفلسفةُ؟





▫فقال الاِبنُ: الآن يوجـدُ أمامَنا قصعةُُ فيها أرزُُ ، وفوق الأرزِ دجاجةُُ واحدةُُ، أليس هذا صحيحاََ يا أبِي؟





▫فأجابه والـدُه : هذا صحيحُُ.





▫فقال الِابنُ: أستطيعُ بعلمِ الفلسفةِ إقناعك بأنّ الموجودَ على الأرزِ دجاجتانِ، وليست دجاجةََ واحدةََ !





▫فقال الأبُ الكبيرُ بفطرتِـه: ما شاء اللهُ، أنا اقتَنعتُ من الآن، ومَــدَّ الأبُ يـدَه وأخـذ الدجاجةَ الموجودةَ ووضعها أمامَه.

ثمَّ قال لِابنِه الفيلسوفِ: خلاص، أنا آكـُـلُ هذهِ الدّجاجةَ، وأنت كُــلِ الدّجاجةَ الثّانيةَ إن لقيـتَـها .





#وخــلِّ_الفلسفهْ_تَنفعك







هذه القصة حكاها الشّيخُ عبدُالرّزّاقِ العبّادِ -حفظهُ اللهُ-