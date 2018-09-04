Liverpool FC footballer Sadio Mane الشهرة والالتزام بالاسلام.

السلام عليكم ورحمة اللهنشر الفيديو أحد المشايخ ويدعى "خليل ليهر" وهو أحد أئمة المساجد في مدينة ليفربول.النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في مقطع فيديو وهو ينظف دورة المياه ومنطقة الوضوء في أحد المساجد ببريطانيا.الفيديو جديد.ويعرف عن ماني تدينه وحبه للمساجد، وأعلن أكثر من مرة قبل ذلك التزامه بتعاليم الدين الإسلامي، كما تبرع لترميم مسجد في السنغال.