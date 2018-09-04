Liverpool FC footballer Sadio Mane الشهرة والالتزام بالاسلام.

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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السلام عليكم ورحمة الله



نشر الفيديو أحد المشايخ ويدعى "خليل ليهر" وهو أحد أئمة المساجد في مدينة ليفربول.
النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في مقطع فيديو وهو ينظف دورة المياه ومنطقة الوضوء في أحد المساجد ببريطانيا.

الفيديو جديد.
https://twitter.com/i/web/status/1036027015189725190





ويعرف عن ماني تدينه وحبه للمساجد، وأعلن أكثر من مرة قبل ذلك التزامه بتعاليم الدين الإسلامي، كما تبرع لترميم مسجد في السنغال.

التعقيب:

هذا دليل على أن الشهرة والاغراءات والوصول الى تحقيق الانجازات والاحلام لا تمنع الانسان أن يكون رابطه قوي مع الله ولولا أن صوره أحد الأئمة ونشره ليخدم الدعوة لبقي سره بينه وبين الله في الكتمان.
هذا مثال على أن الله متم نوره ولو كره الكافرون وحتى المنافقون من أمة الاسلام الذين يرون ان الاسلام رجعية وتخلف وارهاب ويعيق تحقيق الأهداف والأحلام العالمية.
ربي يبارك فيه ويقوي عزيمته وإخلاصه لدينه.
 
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