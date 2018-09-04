عرض بيع 99$ نتلر مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
bouziddz
المبلغ
99 ( USD )
سعر البيع
185 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
نتلر - Neteller
bouziddz

bouziddz

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,417
الإعجابات
293
النقاط
43
محل الإقامة
Alger Centre
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 99 دولار نتلر للبيع مقابل CCP

سعر البيع: 1$ = 185 دج

العمولة يتحملها المشتري
المصدر (Freelancing)

الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ

الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة

راجع قوانين المنتدى
معلومات - قوانين بيع و شراء العملات [ الإلتزام واجب ]

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,032
الإعجابات
2,637
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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