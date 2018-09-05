الذاكرة القوية او القوة الخارقة مرض مصاب بة 61 شخصا فى العالم

الذاكرة القوية أمر رائع خاصة إذ ما كانت مليئة بالمناسبات السعيدة واللحظات الرائعة، ولكنها ستكون عبئا كبيرا في حالة عدم القدرة على نسيان لحظات الحزن، هذا هو حال المصابين بمرض نادر عددهم لا يتجاوز العشرات حول العالم.

وهذه الحالة تعد مرض نادر جدا، اسمه مرض "هايبرثيميسيا"، أو متلازمة التذكر المفرط، وهي حالة مرضية نادرة، تجعل الشخص المصاب بها يتذكر كل لحظة في حياته بكل تفاصيلها، ولا ينسى شيئا مهما مرت السنوات، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

ورصد العالماء 61 مصابا بهذا المرض النادر في عام 2015، وهو المرض الذي وصفته صحيفة "الجارديان" البريطانية بالقوة الخارقة.

ولا تعني بالضرورة إصابة شخص بهذه المتلازمة أن يكون ناجحة في المدرسة، بل إنها تعطيهم القدرة على تذكر التفاصيل في معظم الأحداث التي يمرون بها بشكل واضح جدا، بحيث يتمكن المصابون بالمتلازمة تذكر ماذا فعلوا وأين كانوا بالتفصيل وبدون أي عناء، بدقة تشابه دقة المسجل الصوتي.

واكتشف هذا المرض عام 2006، عندما اكتشف باحثون بجامعة كاليفورنيا امرأة تستطيع تذكر كل الأحداث الشخصية التي مرت بها بالتفصيل.

ومع مرور 12 عاما على اكتشاف الحالة الغريبة، لا يعرف حتى الآن إلا القليل عن أسباب هذه المتلازمة. ومع ذلك ، فقد رأى بعض الباحثين أن عوامل مثل نوبة الفص الصدغي قد تسهم في هذه القدرة.