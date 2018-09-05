أيها الأساتذة رفقا بالأولياء.أيها الأولياء ساعدو و لو بكراسة

الامين محمد
:: مراقب ::
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بسم الله
السلام عليكم
الدخول الإجتماعي
دخول إجتماعي صعب للغاية هته السنة أراه الأصعب منذ وقت
لأنه يأتي بعد عدة مناسبات و آخرها عيد الأضحى المبارك الذي سبقه شهر رمضان و عيد الفطر
متخللا بفواتير الكهرباء و الغاز , هذا في الوضع العادي دونما ذكر أصحاب الحالات الخاصة كالمرضى خصوصا
بمعنى آخر الوضع صعب للغاية على المواطن البسيط او الزوالي في ظل المتطلبات الكثيرة
التي تثقل الكاهل و ترهق الجيب خصوصا إذا أخذنا
بعين الإعتبار تدني القدرة الشرائية للمواطن الجزائري
بسبب البطالة أو الأجر القليل . فلا يكاد هذا الشعب في توفير لقمة العيش ليجد نفسه مضطرا إلى مصاريف أخرى
أهمها توفير اللباس و الأدوات و لوازم الدراسة للأولاد
و من هنا هي دعوة للأستاذ أن يكون أبا للتلميذ و لا يرهق الأولياء بمصاريف ثانوية
و إذا وجد عنده طالب محتاج يا حبذا لو يشتري له بعض لوازمه على شكل هدية
و ايضا أريد أن أنوه و أدعوا كل الأولياء أنه حينما يشتري الأدوات لأولاده أن يتكرم
بشراء كراس أو إثنين و يضعهم عند صاحب المكتبة على جنب صدقة للفقراء
لأن الوضع صعب محتاج تعاون و تساند الجميع
في الأخير نتمنى كل التوفيق لأبناءنا الأعزاء
السلام عليكم
الدخول الإجتماعي
دخول إجتماعي صعب للغاية هته السنة أراه الأصعب منذ وقت
لأنه يأتي بعد عدة مناسبات و آخرها عيد الأضحى المبارك الذي سبقه شهر رمضان و عيد الفطر
متخللا بفواتير الكهرباء و الغاز , هذا في الوضع العادي دونما ذكر أصحاب الحالات الخاصة كالمرضى خصوصا
بمعنى آخر الوضع صعب للغاية على المواطن البسيط او الزوالي في ظل المتطلبات الكثيرة
التي تثقل الكاهل و ترهق الجيب خصوصا إذا أخذنا
بعين الإعتبار تدني القدرة الشرائية للمواطن الجزائري
بسبب البطالة أو الأجر القليل . فلا يكاد هذا الشعب في توفير لقمة العيش ليجد نفسه مضطرا إلى مصاريف أخرى
أهمها توفير اللباس و الأدوات و لوازم الدراسة للأولاد
و من هنا هي دعوة للأستاذ أن يكون أبا للتلميذ و لا يرهق الأولياء بمصاريف ثانوية
و إذا وجد عنده طالب محتاج يا حبذا لو يشتري له بعض لوازمه على شكل هدية
و ايضا أريد أن أنوه و أدعوا كل الأولياء أنه حينما يشتري الأدوات لأولاده أن يتكرم
بشراء كراس أو إثنين و يضعهم عند صاحب المكتبة على جنب صدقة للفقراء
لأن الوضع صعب محتاج تعاون و تساند الجميع
في الأخير نتمنى كل التوفيق لأبناءنا الأعزاء