اليوم مت الف موتا

انثى مقهورة

انثى مقهورة

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
2 جويلية 2018
المشاركات
24
الإعجابات
69
النقاط
53
العمر
13
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
ليوم و لستاذ يشرح قعدين نقروا في مصطلح الصلح شوي دات فكيري جملة و دتني لعالم قديم قاللنا بلي هدا الصلح كون تسقسوا عليهم جدكم يجاوبكم و هنا تعمرت عينيا بالدموع و مقدرتش نتكلم تفكرتك يا عزيزي و بقيت نسقسي على حالك تحت التراب و نبكي و نقول زعما قاعد يحس بينا و لا لا
علاش رحتي و خليتينا وحدنا
علاش جدي علاش
رحتي بلا ما نشعر
توحشتك يا عزيزي و توحشت نهدر معاك توحشت كلش فيك
لوكان قعدت معانا
بصح الله غالب هنا العمر حبس
جدي كان نسوك انا حفيدتك ما ننساكش نحبك
جدي ربي يرحمك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,536
الإعجابات
47,930
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربي يرحمو ان شاء الله ويوسع عليه ويجعل مثواه الجنة
الله غالب الجد والجدة تحسهم قطعة من الجنة على الارض
فيهم ريحة بكري ونية بكري وكلشي تاع زمان
لكن الله غالب هادي هي سنة الحياة، نتي ادعيلو دايما في صلاتك
لأنو يحتاج الدعاء، وربي يرزقك الصبر عليه حبيبتي​
 
ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#4
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,995
الإعجابات
39,817
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم اختي
هذه هي الدنيا غاليتي كلنا نموت { كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام }
اسأل الله ان يرحمه برحمته الواسعة و يغفر له
عليك بالدعاء له بالرحمة و المغفرة و كذلك الصدقات بشتى انواعها
الجد و الجدة بمكانة الوالدين و عزاز علينا لكن كوني قوية و صبورة
 
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