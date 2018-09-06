اليوم مت الف موتا

السلام عليكم اختي

هذه هي الدنيا غاليتي كلنا نموت { كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام }

اسأل الله ان يرحمه برحمته الواسعة و يغفر له

عليك بالدعاء له بالرحمة و المغفرة و كذلك الصدقات بشتى انواعها

الجد و الجدة بمكانة الوالدين و عزاز علينا لكن كوني قوية و صبورة ​