اليوم مت الف موتا

انثى مقهورة
:: عضو منتسِب ::
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ليوم و لستاذ يشرح قعدين نقروا في مصطلح الصلح شوي دات فكيري جملة و دتني لعالم قديم قاللنا بلي هدا الصلح كون تسقسوا عليهم جدكم يجاوبكم و هنا تعمرت عينيا بالدموع و مقدرتش نتكلم تفكرتك يا عزيزي و بقيت نسقسي على حالك تحت التراب و نبكي و نقول زعما قاعد يحس بينا و لا لا
علاش رحتي و خليتينا وحدنا
علاش جدي علاش
رحتي بلا ما نشعر
توحشتك يا عزيزي و توحشت نهدر معاك توحشت كلش فيك
لوكان قعدت معانا
بصح الله غالب هنا العمر حبس
جدي كان نسوك انا حفيدتك ما ننساكش نحبك
جدي ربي يرحمك
علاش رحتي و خليتينا وحدنا
علاش جدي علاش
رحتي بلا ما نشعر
توحشتك يا عزيزي و توحشت نهدر معاك توحشت كلش فيك
لوكان قعدت معانا
بصح الله غالب هنا العمر حبس
جدي كان نسوك انا حفيدتك ما ننساكش نحبك
جدي ربي يرحمك