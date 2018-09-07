من روائع علي رضي الله عنه

أبو العبــــاس

أبو العبــــاس

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
10 سبتمبر 2009
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سيدي خالد...بسكرة
الجنس
ذكر
#1
=]روي ان على رضي الله عنه اتاه رجل فقال..ما واجب وأوجب وعجيب وأعجب وصعب وأصعب وقريب وأقرب فقال...
فرض على التاس أن يتوبـــــوا.....لكن ترك الذنوب أو جــــب
والدهر في صرفه عجيــــــــــب....وغفلة الناس فيه أعجــــــب
والصبر في النائبات صعــــــــب....لكن فوت الثواب أصعـــــب
وكل ما يرتجـــــــــــى قريـــــــب....والموت في كل ذال أقريــــب




من ديوان علي بن ابي طالب رضي الله عنه[/COL
 
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