قآلھآ سگنتي قلبي و تمنیت تگوني حلآلي هه

قآلھآ سگنتي قلبي و تمنیت تگوني حلآليقآتلو أنآ النجمة و نتآ ھو ھلآلي__________%________نتآ نسر ونآ حمآمة نطيرو فلعلآليقآلھآ رآگي في بآلي و في قلبي تسآلي____________قآتلو وحدة مآ تديك نتآيآ يسموك ديآليقآلھآ يآ بنت النآس بصح أنآ زوآلي___________%%%%___قآتلو الغني ربي ھو الرزآق العآليو اللهربي يھنیك فحیآتك أنآ عندي وليد خآلي