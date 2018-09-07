قآلھآ سگنتي قلبي و تمنیت تگوني حلآلي هه

Chicobustan
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 104
- الإعجابات
- 172
- النقاط
- 9
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
قآلھآ سگنتي قلبي و تمنیت تگوني حلآلي
قآتلو أنآ النجمة و نتآ ھو ھلآلي
__________%________نتآ نسر ونآ حمآمة نطيرو فلعلآلي
قآلھآ رآگي في بآلي و في قلبي تسآلي
____________قآتلو وحدة مآ تديك نتآيآ يسموك ديآلي
قآلھآ يآ بنت النآس بصح أنآ زوآلي
___________%%%%___قآتلو الغني ربي ھو الرزآق العآلي
و الله نحبك گي خويآ و عندي رآك غآلي ربي يھنیك فحیآتك أنآ عندي وليد خآلي
(اكدولي على خويا اك غالي)
قآتلو أنآ النجمة و نتآ ھو ھلآلي
__________%________نتآ نسر ونآ حمآمة نطيرو فلعلآلي
قآلھآ رآگي في بآلي و في قلبي تسآلي
____________قآتلو وحدة مآ تديك نتآيآ يسموك ديآلي
قآلھآ يآ بنت النآس بصح أنآ زوآلي
___________%%%%___قآتلو الغني ربي ھو الرزآق العآلي
و الله نحبك گي خويآ و عندي رآك غآلي ربي يھنیك فحیآتك أنآ عندي وليد خآلي
(اكدولي على خويا اك غالي)