قآلھآ سگنتي قلبي و تمنیت تگوني حلآلي هه

Chicobustan

Chicobustan

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
12 أوت 2018
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
#1
قآلھآ سگنتي قلبي و تمنیت تگوني حلآلي
قآتلو أنآ النجمة و نتآ ھو ھلآلي
__________%________نتآ نسر ونآ حمآمة نطيرو فلعلآلي
قآلھآ رآگي في بآلي و في قلبي تسآلي
____________قآتلو وحدة مآ تديك نتآيآ يسموك ديآلي
قآلھآ يآ بنت النآس بصح أنآ زوآلي
___________%%%%___قآتلو الغني ربي ھو الرزآق العآلي
و الله نحبك گي خويآ و عندي رآك غآلي ربي يھنیك فحیآتك أنآ عندي وليد خآلي
(اكدولي على خويا اك غالي):ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

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