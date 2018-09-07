الإحسان بالمشاعر.



*يقول الشيخ /على الطنطاوي رحمه الله :*



*رأيت ابنتي البارحة قد أخذت شيئاً من الفاصولياء وشيئاً من الرز .. وضعتهما في طبق كبير من النحاس.. ووضعت عليهما قليلاً من الباذنجان.. ووضعت في الطبق حبة من الخيار وحبات من المشمش وذهبت بها



*سألتها : لمن هذا يا ابنتي⁉️*



*قالت: هذا للحارس .. فقد أمرتني جدتي أن أدفعه إليه ..*



*قلت لها : ، هاتي صينية..* *وأربعة صحون صغيرة.. وملعقة وكأس ماء.. وضعي كل نوع من الطعام في صحن صغير ونظيف❗*



*فوضعت ذلك كله في الصينية مع ملعقة وسكين وكأس ..*



*قلت لها : الآن اذهبي به إليه..*



*وعند عودتها سألتها:*

*هل خسرت شيئاً *



*إن هذا الترتيب أفضل من الطعاملأن الطعام صدقة بالمال .. وهذا الترتيب صدقة بالعاطفة ❣*



*وذاك يملأ البطن .. وهذا يملأ القلب ❤..*



*وذاك يذل الحارس ويشعره أنه شحاد متسول مُنّ عليه ببقايا الطعام .. وهذا يشعره أنه صديق عزيز أو ضيف كريم 🌹*



*وتلك الصدقة بالمادة.. وهذه الصدقة بالروح ..*



*وهذه أعظم عند الله وأكبر عند الفقير ..*



*والكلمة الحلوة تباسط فيها الآخر.. أبرد على كبده من العطية الجزيلة ..*



*فيا أيها المحسنون ⁉️*

*أعطوا من نفوسكم .. كما تعطون من أمولكم



*لا تلقوها عليهم من فوق.. فإن صرة الذهب إن وضعت في يد الفقير أغنته .. وإن ألقيت على رأسه من علٍ قتلته ‼️*





*أحسنوا..*

ان الله يحب المحسنين