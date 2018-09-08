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انا امرأة متزوجة مشكلتي هي

الحمد لله مدخول زوجي متوسط عايشين على قدنا نحاول ما نتعبش زوجي في الطلبات لكن هو قانط يتمنى أن تكون حالتنا المادية جيدة جدا و يشريلي حب أصبح لما يشوف واحد من اصحابو يرجع للدار عصبي او حزين و حتى انا يأثر عليا بهذي الحالة

علاه هكذا انا لي المفروض نكون هكذا على حساب عقلينا حنا نساء و الله كرهت مرات نكونو ملاح و بعدها يجي بهذي الحالة و راني كاره حياتي وماراكيش تشوفي واش راني نشوف .....صراحة حتى شكيت فيه ماشي هذا سبب لسبب حزنه و عصبيتو معيا يوصل حتى قالي لما نجبدمعاه الموضوع يقولي كرهتيني ماراكيش حاسنةعوني و انا كنت معاه فحلة بلي نقدر و ما نقدرش نذكر لي درتو لأني درتو لوجه الله و قلت هذا شيء حتى نوضح لكم فقط مشكلتي