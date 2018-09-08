تجارب ناجحة في الأدوية العشبية

سلام عليكم 😊😆نشالله راكم غاية

اليوم حبيت نطرح موضوع خفيف ظريف عبارة عن تجارب و أدوية عشبية ناجحة قلت ناجحة اتسما نحكي على واش جربت برك ......

❤أول دواء بالنسبة لالام البطن عموما سواءا عند الكبير و لا الصغير هي ملعقة كمون سبحان الله يهدأ الوجع بعد دقائق و كذلك الكمون يصفي البطن خصوصا كتفيقي وليدك كلا حاجة فسدت ولا خلط شويا فالماكلة ملعقة كمون

❤ قشور الرمان هاذي روووووعة للإسهال مصح ديري قشرة وحدة برك غسليها مليح و حطي عليها ماء سخون و كيولي الماء بلون الأصفر تمديهالو يشربها مليحة بزاف للإسهال و للمعدة عموما

❤الريحان أي نعناع الريحان كذلك مفيد كتيزانة لأوجاع البطن خصوصا للطفل الصغير جدا

❤ وليدك ميرقدش فالليل توجدي تيزانة فالصباح تمديهالو فالربعة تاع لعشية و يرقد بإذن الله نورمال

التيزانة هي نعناع الريحان و الكمون ماشي بزاف ديري غير شويا و حطي عليها ماء سخون و لعشية مديهالو جربتها لبنتي الحمد لله ترقد حتى صباح

مي بين قوسين مش مليح البيبي يرقد حتى الصباح لأنو أفضل أوقات الرضاعة هي الليل علاهاذيك لازم متضيعيلوش وجبات الرضاعة الليلية

❤إذا راك تعاني من الشقيقة ولا وجع الرأس عموما عليك بالكمون تشري رطل كمون و كل يوم تاكل منو مغرفة صغيرة حتى يخلاص أنا كنت نعاني من ألم الرأس و جربت هاذ الوصفة و الحمد لله راح

❤إذا كان عندك فقر الدم عليك بعسل السدرة روووووعة

❤للإمساك زيت الزيتون منقوع فيها التين لمدة 40 يوما

❤نزلات البرد تيزانة النعناع و كذلك ملعقة كركم مع كوب حليب دافئ

❤البرودة في الجسم و خصوصا الرحم عند المرأة ينفعها شراب إكليل الجبل

و خصوصا للأشخاص الذين يستيقظون أكثر من مرة ليلا و الأطفال الذين يعانون من التبول اللاإرادي

❤آخر وصفة قد تبدو لكم غريبة بعض الشيء لأنو مام انا استغربت منها هي التراب النظيف لمشاكل البطن

مرة بنتي مرضت و منفعش معاها والو مبقاش حاجة نظيفة فالدار قاتلي مرا كبيرة تدي تراب نظيف مفيهش لا سماد و حتى شي و تخلطيه بالماء و تحطي فوق كرشها قماش رقيق و تحطي عليه التراب و تحاولي تغلقي قطعة القماش باش ميسيحش على فراشو و يرقد

جربتها لبنتي شحال من مرة و نجحت رحت عند هاذ المرأة سقسيتها على سر التراب قاتلي التراب يجذب الضرر اللي في كرشو عموما هاذي إحدى الطرق التي ألجأ لها في ااحالات المستعصية

❤أخيرا أدوية الطبيب لازم تستعمل بعقلانية لأنو كاين الأدوية اللي يولي الإنسان توجور يستعمل فيهم كشغل الجسم تاعو والفهم و كذلك الأدوية العشبية لازم نردو بالنا منها كاين الحاجة الي ممكن تجرب ولا ما نفعش مايضرش وكاين الحاجة اللي كمتنفعش تضر مش أي وصفة نلقاوها نجربوها و كذلك الطفل الا ماشي موالف يشرب تيزانات لازم تبداي معاه بلعقل

هاذو وصفات جربتهم و نقلتها ليكم و ربي يعافي كل المسلمين و السلام عليكم😊😊