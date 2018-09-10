حلوة المعمول لأم عصــام

ضآحكة مستبشرة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
حبيباتي جبتلكم حلوة المعمول بنينة و خفيفة
الوصفة:200غ زبدة +5سل زيت +زوج صفار البيض+لفاني +قرصة ملح +100غ سكر قلاصي و تلمي بحوالي 500غ فرينة
اتركي العجينة ترتاح بعدها فوري تمر الغرس و اعجنيه مع زيت ‘ شوية زبدة و قرفة و قرنفل و جلجلان محمص
و شكليهم كويرات وزن 15غ و العجينة وزن 25غ و اطبعيهم في طابع المعمول
و طيبيهم حوالي 25د كتخرجيهم اتركيهم يبردو وصفيلهم يكر قلاصي على الوجه...
شهية طيبة
حبيباتي جبتلكم حلوة المعمول بنينة و خفيفة
الوصفة:200غ زبدة +5سل زيت +زوج صفار البيض+لفاني +قرصة ملح +100غ سكر قلاصي و تلمي بحوالي 500غ فرينة
اتركي العجينة ترتاح بعدها فوري تمر الغرس و اعجنيه مع زيت ‘ شوية زبدة و قرفة و قرنفل و جلجلان محمص
و شكليهم كويرات وزن 15غ و العجينة وزن 25غ و اطبعيهم في طابع المعمول
و طيبيهم حوالي 25د كتخرجيهم اتركيهم يبردو وصفيلهم يكر قلاصي على الوجه...
شهية طيبة