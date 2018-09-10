حلوة المعمول لأم عصــام

ضآحكة مستبشرة

ضآحكة مستبشرة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
16,023
الإعجابات
39,876
النقاط
13,221
محل الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

حبيباتي جبتلكم حلوة المعمول بنينة و خفيفة
الوصفة:200غ زبدة +5سل زيت +زوج صفار البيض+لفاني +قرصة ملح +100غ سكر قلاصي و تلمي بحوالي 500غ فرينة
اتركي العجينة ترتاح بعدها فوري تمر الغرس و اعجنيه مع زيت ‘ شوية زبدة و قرفة و قرنفل و جلجلان محمص
و شكليهم كويرات وزن 15غ و العجينة وزن 25غ و اطبعيهم في طابع المعمول
و طيبيهم حوالي 25د كتخرجيهم اتركيهم يبردو وصفيلهم يكر قلاصي على الوجه...




















شهية طيبة
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,107
الإعجابات
13,719
النقاط
1,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم

بارك الله فيك
اختي على الوصفة
و الصور واضحة
واكيد رح تفيد الكثيرات
يعطيك الصحة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top