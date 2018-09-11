اي كائن حي يصدق هذا ؟!!

حينما اقتحموا المتظاهرين قنصلية ايران بالبصره وجدوا هذه الجوازات الصادره من السيد الخامنئي وهي عبارة عن جواز سفر للجنه فمن يحمله ليس بينه وبين الجنة الا الموت والغريب العجيب ان هناك من المؤدلجين من يصدق هذا ويبحث بكل السبل للحصور على جواز السفر للجنه لانه لايعطى الا لصفوي يؤمن ان خامنئي وكيل الله على الارض .. مثل هذه المعطيات هي تحريف للدين والمعتقدات الاسلاميه التي جاء بها رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يقل بها غيرهم منذ بزوغ فجر الاسلام وحتى يومنا هذا .. فبالله عليكم من يصدق هذه الخزعبلات من الكائنات الحيه حتى وان كانت بلا عقول ولاتملك حق التفكير والتفكر ... تلك أُوجدت من اجل اهداف سياسيه لإرغام الناس على الطاعة العمياء خدمة لأهدافهم اللعينه ..