من طرائف اللغة

كان أحد الأمراء يصلي خلف إمام يطيل في القراءة, فنهره الأمير أمام الناس,

>وقال له:

>لا تقرأ في الركعة الواحدة إلا بآية واحدة.

>فصلى بهم المغرب, وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعالى ( وقالوا ربنا إنا أطعنا

>سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ), وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الثانية

>قرأ قوله تعالى ( ربنا ءاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا ), فقال له

>الأمير يا هذا:

>طول ما شئت واقرأ ما شئت, غير هاتين الآيتين.