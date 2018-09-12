من طرائف اللغة

أبو العبــــاس
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 10 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- سيدي خالد...بسكرة
- الجنس
- ذكر
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>كان أحد الأمراء يصلي خلف إمام يطيل في القراءة, فنهره الأمير أمام الناس,
>وقال له:
>لا تقرأ في الركعة الواحدة إلا بآية واحدة.
>فصلى بهم المغرب, وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعالى ( وقالوا ربنا إنا أطعنا
>سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ), وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الثانية
>قرأ قوله تعالى ( ربنا ءاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا ), فقال له
>الأمير يا هذا:
>طول ما شئت واقرأ ما شئت, غير هاتين الآيتين.
>كان أحد الأمراء يصلي خلف إمام يطيل في القراءة, فنهره الأمير أمام الناس,
>وقال له:
>لا تقرأ في الركعة الواحدة إلا بآية واحدة.
>فصلى بهم المغرب, وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعالى ( وقالوا ربنا إنا أطعنا
>سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ), وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الثانية
>قرأ قوله تعالى ( ربنا ءاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا ), فقال له
>الأمير يا هذا:
>طول ما شئت واقرأ ما شئت, غير هاتين الآيتين.