يصاب ابن آدم كل يوم وليلة بثلاثة إبتلاءات ، قد لا يتعظ بواحدة منها :*



*( الإبتلاء الأول )*

*عمره يتناقص كل يوم واليوم الذي ينقص من عمره ، لا يهتم له ؛ وإذا نقص من ماله شىء، إهتم له ؛ و المال يعوض .. والعمر لا يعوض ...*



*( اﻹبتلاء الثاني )*

*في كل يوم ، يأكل من رزق الله ؛ إن كان حلال، سئل عنه.. وإن كان حراماً عوقب عليه ... ولا يدري عاقبة الحساب*



*( اﻹبتلاء الثالث )*

*في كل يوم ، يدنو من الآخرة قدراً .. ويبتعد من الدنيا قدراً ورغم ذلك لا يهتم بالآخرة الباقية بقدر إهتمامه بالدنيا الفانيةولا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية .*



*" اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وأجعل الجنة هي دارنا "*

*حقيقه ( لا ينفعك إلا صلاتك )*

*إذا وجدت غباراً على مصحفك إبكي على نَفسك فمن ترك قراءة القرآن ثلاثة أيام منْ غير عذر سُميّ هاجراً ..!*



*الدنيا ثلاثة أيام*

*الأمس : عشناه ولن يعود*

*اليوم : نعيشه ولن يدوم*

*والغد : لا ندري أين سنكون*



*فصافح - وسامح - وتصدق*



*ف ( أنا ) و ( أنت ) و ( هم ) راحلون*



*اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ؛ والفوز بالجنة والنجاة من النار ... آمين يارب العالمين*



*إخواني : من عاش على شىء مات عليه ،ومن مات على شيء بـُعِثَ عليه ،إذا قرأت هذه الرسالة كسبت ثوابها ،وإن عممتها وأنتفع الآخرون بما فيها فلك الأجر إن شاء الله.*



*غارقون في نعمك ياالله˛ فلك الحمد حتى ترضى