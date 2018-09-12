abou khaled
:: عضو مُتميز ::
يصاب ابن آدم كل يوم وليلة بثلاثة إبتلاءات ، قد لا يتعظ بواحدة منها :*
*( الإبتلاء الأول )*
*عمره يتناقص كل يوم واليوم الذي ينقص من عمره ، لا يهتم له ؛ وإذا نقص من ماله شىء، إهتم له ؛ و المال يعوض .. والعمر لا يعوض ...*
*( اﻹبتلاء الثاني )*
*في كل يوم ، يأكل من رزق الله ؛ إن كان حلال، سئل عنه.. وإن كان حراماً عوقب عليه ... ولا يدري عاقبة الحساب*
*( اﻹبتلاء الثالث )*
*في كل يوم ، يدنو من الآخرة قدراً .. ويبتعد من الدنيا قدراً ورغم ذلك لا يهتم بالآخرة الباقية بقدر إهتمامه بالدنيا الفانيةولا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية .*
*" اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وأجعل الجنة هي دارنا "*
*حقيقه ( لا ينفعك إلا صلاتك )*
*إذا وجدت غباراً على مصحفك إبكي على نَفسك فمن ترك قراءة القرآن ثلاثة أيام منْ غير عذر سُميّ هاجراً ..!*
*الدنيا ثلاثة أيام*
*الأمس : عشناه ولن يعود*
*اليوم : نعيشه ولن يدوم*
*والغد : لا ندري أين سنكون*
*فصافح - وسامح - وتصدق*
*ف ( أنا ) و ( أنت ) و ( هم ) راحلون*
*اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ؛ والفوز بالجنة والنجاة من النار ... آمين يارب العالمين*
*إخواني : من عاش على شىء مات عليه ،ومن مات على شيء بـُعِثَ عليه ،إذا قرأت هذه الرسالة كسبت ثوابها ،وإن عممتها وأنتفع الآخرون بما فيها فلك الأجر إن شاء الله.*
*غارقون في نعمك ياالله˛ فلك الحمد حتى ترضى
*( الإبتلاء الأول )*
*عمره يتناقص كل يوم واليوم الذي ينقص من عمره ، لا يهتم له ؛ وإذا نقص من ماله شىء، إهتم له ؛ و المال يعوض .. والعمر لا يعوض ...*
*( اﻹبتلاء الثاني )*
*في كل يوم ، يأكل من رزق الله ؛ إن كان حلال، سئل عنه.. وإن كان حراماً عوقب عليه ... ولا يدري عاقبة الحساب*
*( اﻹبتلاء الثالث )*
*في كل يوم ، يدنو من الآخرة قدراً .. ويبتعد من الدنيا قدراً ورغم ذلك لا يهتم بالآخرة الباقية بقدر إهتمامه بالدنيا الفانيةولا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية .*
*" اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وأجعل الجنة هي دارنا "*
*حقيقه ( لا ينفعك إلا صلاتك )*
*إذا وجدت غباراً على مصحفك إبكي على نَفسك فمن ترك قراءة القرآن ثلاثة أيام منْ غير عذر سُميّ هاجراً ..!*
*الدنيا ثلاثة أيام*
*الأمس : عشناه ولن يعود*
*اليوم : نعيشه ولن يدوم*
*والغد : لا ندري أين سنكون*
*فصافح - وسامح - وتصدق*
*ف ( أنا ) و ( أنت ) و ( هم ) راحلون*
*اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ؛ والفوز بالجنة والنجاة من النار ... آمين يارب العالمين*
*إخواني : من عاش على شىء مات عليه ،ومن مات على شيء بـُعِثَ عليه ،إذا قرأت هذه الرسالة كسبت ثوابها ،وإن عممتها وأنتفع الآخرون بما فيها فلك الأجر إن شاء الله.*
*غارقون في نعمك ياالله˛ فلك الحمد حتى ترضى