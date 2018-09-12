حوار الشعراء

رد عن الشاعر الخثير بن السايح

جولة للاغواط

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قَلْبِي شَوَّقْ شَورْكُمْ يَا أَهلْ الْجودْ ... مَتْوَّحشْ مِيعَادْكُمْ ذَالِي مُدَّة

وَ الْمِيسَافَة بَينَا باحْرّاشْ اتْكُودْ ... لاَزَمْلِي شَيْهَانْ يَقْصَبْ في الْهَدَّة

أَزْرَقْ دَارْ ابْدَارْ للنَّظْرَة مَـﭭـْدُودْ ... يْشُـﭫْ الْغَيمْ وْ مَا يْحَبَّرْ في صَدَّة

امْصَمَّرْ وَ حْوَافْرُو بَالرَّمـﭫْ تْعُودْ ... مَثلْ ازْنَادْ عْلى زْنَادْ يْدِيرْ ﭬْـدَا

يَتْبَخْطَرْ مَعْدُولْ وَ السَرجْ الْمَجْبُودْ ... وَ الْحَسْكَاتْ أُمَاذْيَا ارْكَابُو عُدّة

وَ اصْرَاعَاتُو جِيجْمَة مَنْ شَركْ هْنُودْ ... عًنْ لَبْرِيدْ تْوَالْمُو ذِيكْ الشَدَّة

زَبْدُو كَشْكَشْ كِي الْوَادْ اللِّي مَزْنُودْ ...مَسَّحْدَرْ مَغْيُوضْ في شَاوُو بَدَّة

نَـﭭْـطَعْ بِيهْ احْمَايدْ الْبَرْ الْمعْهُودْ ... عَهدْ اجْدُودِي اطْريـﭭْـهُمْ يَخِّي وَحْدّة

طْريقْ اسْمَاتِي مَا يْقَطَّعْهَا قي عَودْ ... كِي مَرْكُوبِي مَا تْكُودُو ذَالْوَهْدَة

مَقْصَدْنَا لَغْوَاطْ في زَورَة و انْعُودْ ... ثَمْ احْبَابْ انْطُلْ عَنْهُمْ كِي نُغْدَا

سيدي خَالدْ انْخَلْفُو و النَّاسْ رْﭬُـودْ ... عَنْ وَشَانْ اسْهَيلْ شُفْتُو كِي عَدَّى

مَـﭭْـسَمْ الرَجْلَينْ ﭬُـدَّامِي مَرْفُودْ ... بَعْدُو لَبْيَضْ مَا انْطَوَّلْ في الْمُدَّة

كَبْ امْيَاهُو عْلى يْسَارَكْ جَا مَمْدُودْ ... وَادْ جْدَي عَنْ شَوفْتَكْ مَاهُو مُدَّة

بَانْ الْحَالْ عْلى الْهُوبَة شُفتْ الذَودْ ... الْبِيتَة وَ الْغَنِيمْ وَ الْمَنْظَرْ وَدَّة

الْـﭭُطَّاعْ عْلى اطْوَالَكْ جَا لَحْدُودْ ... الْحَرْكَاتِي وَ السَاسْوي مَاهُمْ رَدَّة

أُولادَتْ زَكْرِي خَاوتِي منْ عَهدْ جْدُودْ...كَرَّامِينْ اضْيَافْهُمْ بَالْموَدَة

الصَالحْ وْ بَلْـﭭَـزَّاحْ ذَا بَرْ الاسُودْ ...خَلَّفْنَاهُمْ ﭬـَاعْ ضُرْكَة نَتْغَدَّى

شَدَّينَا لَرْحَال خَلَّفْنَا ْلَصْدُودْ ...لَمْلَخْوَة وَ اعْرَاشْ نَايَلْ نَتْوَدَة

الْبَيتْ الْحَمْرَا شَامْخَة وَقْفَة وَصْمُودْ ...مَذْبُوحَة وَ افْرَاشْ زَينْ وْ لَمْخَدَّة

نُضتْ مْعَ لَطْيَارْ سَرَّجتْ الْمَرْعُودْ ...يَتْحَكَّكْ مَـﭭْـوَاهْ عَنْ كَتْفِي يَهْدَة

إِيطَانَجْ فَرْحَانْ وَفْهَمتْ الْمَقْصُودْ ...تَرْحِيبَتْ لَصْحَابْ بَسْكَاتْ وْجَحْدَة

عَودِي ﭬَـادَرْ فِيهْ خَصْلَة مَنْ لَرْمُودْ ...جَنْ امْـﭭَـيْطَنْ حَاكْمُو بِيهْ الشَرْدَة

حَسْ الْحَافَرْ وَ الْحجَرْ حَجْرَة وكْرُودْ...مَتَّانَسْ لَحْسَاسْهُمْ فس ذَالْوحْدَة

امْصَمَّمْ مَنْ عَادْتُو دِيمَة مَصْهُودْ ... والشّمَّخْ فِي الْبَادْرَة عَرْﭬُـو نَدَّى

فتْنَا بَرْ اولادْ نَايَلْ بالْمَجْهُودْ ...وَاشْحَبْ عَودِي عَادْ يَعْثَرْ في حَرْدَة

عَنْدِي صَاﭬَـة اخْوَالْ نَا لَيهُمْ مَشْدُودْ...للنِيزَالَة بَيتْهُمْ وَلا بُدَّة

الْبَيتْ الدَّهْمَة كِي الْكَافْ اللي مَقْصُودْ...عَشْ الْبَازْ اطْيُورْ مَعْلا ذَا السدَّة

ذُو لَرْبَاعْ اجْمِيعْهُمْ صَاﭬَـة وَ اجْنُودْ ...مَنْهُمْ جَاتْ ابْطَالْ في وقتْ الشدَّة

قَبلْ الثَورة قَاوْمُو جَيشْ النَمْرودْ ...في رُوسْ الْعُينْ لَيلَتْهَا سَودَة

الْكَرَمْ وَ النَّيفْ وَ اصْحَابْ الْبَارُودْ...عَندْ اخْوَالِي مَا نْظِيمْ وْ مَا نَرْدَى

للْخَثِيرْ ازْيَارْتُو رَدْ الْمَنْشُودْ ... ابنْ السَايحْ وَ اجْمَاعْتُو عسلْ الشَهْدَة

فَارَسْ مَنْ لغْوَاطْ مَنْ عَيبُو مَجْرودْ...رَاكَبْ عَودُو جَالْ عَنَّا في الْبَلْدَة

سَيَّلْ مَطْرِي رَاشْ بَرْﭬِـي بَعدْ ارْعُودْ...سَكْلَفْ وَادِي مَا ابْقَى فِيا غُدَة

هَاذِي هِيَا ازْيَارْتِي مَانِي مَجْحُودْ ...للنَّاسْ الزَينِينْ نَحَّاحِينْ الدَاء

حَامَلْ الفْ سْلامْ مَكْتُوبَة بَالْعُودْ ...من عُودْ الرَحِيقْ سَايَلْ مَنْ وَرْدَة ​

القصيدة للشاعر حرزلله عبد الواحد وهو احد فحول الشعر الشعبي بسيدي خالد ردا على صديقه الشاعر الخثير بن السايح من الاغواط للعلم ان هذا الشعر اي الخثير بعد من اكبر شعراء الجزائر بالاغواط....ملاحظة ربما قد لاتفهم بعض الكلمات فاسالو اهل العلم عنها .