بين أمريء القيس وعبيد بن ألأبرص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته







من كتاب :



بدائع البداءة لابن ظافر الأزدي ​

وهو كتاب جمع فيه مؤلفه أخبار الشعراء في البداءة والإرتجال ومحاسن أشعارهم. ​

جاء فيه انّ عبيد بن الأبرص التقى بامرئ القيس، فقال له عبيد: كيف معرفتك بالأوابد؟ فقال: ألق ما أحببت؛ ​

فقال عبيد:

ما حبّة ميتة أحيت بميتها ... درداء ما أنبتت سنّا وأضراسا

فقال امرؤ القيس:

تلك الشّعيرة تسقى في سنابلها ... فأخرجت بعد طول المكث أكداسا ​

فقال عبيد:

ما السّود والبيض والأسماء واحدة ... لا يستطيع لهن الناس تسّاسا

فقال امرؤ القيس:

تلك السّحاب إذا الرحمن أرسلها ... روى بها من محول الأرض أيباسا ​

فقال عبيد:

ما مرتجاة على هول مراكبها ... يقطعن طول المدى سيراً وإمراسا

فقال امرؤ القيس:

تلك النجوم إذا حانت مطالعها ... شبّهتها في سواد الليل أقباساً ​

فقال عبيد:

ما القاطعات لأرضٍ لا أنيس بها ... تأتي سراعاً وما ترجعن أنكاساً

فقال امرؤ القيس:

تلك الرياح إذا هبت عواصفها ... كفى بأذيالها للترب كناساً ​

فقال عبيد:

ما الفاجعات جهاراً في علانيةٍ ... أشد من فيلقٍ مملوءة باساً

فقال امرؤ القيس:

تلك المنايا فما يبقين من أحدٍ ... يكفتن حمقى وما يبقين أكياساً ​

فقال عبيد:

ما السّابقات سراع الطير في مهلٍ ... لا تستكين ولو ألجمتها فاساً

فقال امرؤ القيس:

تلك الجياد عليها القوم قد سبحوا ... كانوا لهن غداة الروع أحلاساً ​

فقال عبيد:

ما القاطعات لأرض الجو في طلقٍ ... قبل الصباح وما يسرين قرطاساً

فقال امرؤ القيس:

تلك الأماني تتركن الفتى ملكاً ... دون السماء ولم ترفع به راساً ​

فقال عبيد:

ما الحاكمون بلا سمعٍ ولا بصرٍ ... ولا لسانٍ فصيح يعجب الناسا

فقال امرؤ القيس:

تلك الموازين والرحمن أنزلها ... رب البرية بين الناس مقياساً ​









أتمنّى أن تفيدكم وتنال إعجابكم ​



