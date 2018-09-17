مشكلتي الغيرة

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
603
الإعجابات
3,652
النقاط
51
#1
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
مشكلتي تكمن في زوجة اخي
اخي اللدي احبه كثيرااااااا لدرجة لا توصف و هو كذلك
احس ان زوجته تغار مني هي اكثر مني بسنه
انا جميلة و هي كذاللك
انا من عشاااق الطبخ و هي لا
كل من ياكل من طعامي يمدحه الا هي تتنتقده
انا من النوع اللذي يحب اتباع الموضة و اللباس و الميكياج في الاعراس يعني في حدوووود الشرع و هي لا
كل عرس تطلب مني نسرحلها شعر و مديرلها المكياج في نهايه المطااف تقولي ترسمي روحك خير مني و انا و اللله نمشطلها بالنية و اللقلب الصافي اصلا نحب مرت خويا قداام الناس تجي مرتبة
بنتها نموت عليهاااا و ديما نهزها و نفرح بيها مي ولات ماتحبش تخليني نهزها كي ندلعها مايعجبهاش الحال
هي كل صغيرة زكبيرة تسقسيني عليها بصج ديما تنتقد رايي
المهم كاين مواااقف بزاااااف دارتهم لي
قولولي كيف نتعامل معاها بلاما نخسر خويا
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
منتدى مشكلتي
طاقم المرشحين
#2
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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محل الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
تم الاعتماد
لي عودة لاحقا بإذن الله
و نتمنى من اللمويات يعطوك الحل لمشكل
 
أمّ عبد الله

أمّ عبد الله

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
14 سبتمبر 2009
المشاركات
412
الإعجابات
508
النقاط
521
محل الإقامة
بومرداس
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أظنّك أنت من تغارين منها وليس العكس ....
 
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