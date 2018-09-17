السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

مشكلتي تكمن في زوجة اخي

اخي اللدي احبه كثيرااااااا لدرجة لا توصف و هو كذلك

احس ان زوجته تغار مني هي اكثر مني بسنه

انا جميلة و هي كذاللك

انا من عشاااق الطبخ و هي لا

كل من ياكل من طعامي يمدحه الا هي تتنتقده

انا من النوع اللذي يحب اتباع الموضة و اللباس و الميكياج في الاعراس يعني في حدوووود الشرع و هي لا

كل عرس تطلب مني نسرحلها شعر و مديرلها المكياج في نهايه المطااف تقولي ترسمي روحك خير مني و انا و اللله نمشطلها بالنية و اللقلب الصافي اصلا نحب مرت خويا قداام الناس تجي مرتبة

بنتها نموت عليهاااا و ديما نهزها و نفرح بيها مي ولات ماتحبش تخليني نهزها كي ندلعها مايعجبهاش الحال

هي كل صغيرة زكبيرة تسقسيني عليها بصج ديما تنتقد رايي

المهم كاين مواااقف بزاااااف دارتهم لي

قولولي كيف نتعامل معاها بلاما نخسر خويا