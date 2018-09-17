السّلام عليكم ورحمة اللّة تعالى وبركاته



وخير رفيق في الأنام كتاب إضغط للتوسيع... مدوّنة *أوراق أمل * لمراجعة الرّوايات والكتب ~ "

تعدّ أوّل تجربة لي في عالم المراجعات، أتمنّى أن أوفّق في هذا كلّ التّوفيق بمساعدة المتابعين

سيتمّ اختيار الكتب والرّوايات من كافّة الكتّاب سواء عربا كانوا أم أجانبا، كما ستشمل جميع الأصناف

سأعتمد في الاختيار على الاقتراحات أحيانا وأحيانا أخرى على اختياري الشّخصي، سيتمّ الاعلان عن الكتاب أو الرّواية المختارة في تعليق منفرد حتّى يتسنّى للجميع الاطلاع عليها

بعد اعتماد الموضوع من طرف الإدارة سأترك الاقتراح للمتابعين كشارة انطلاق، والذّين أرجُو منهم الاعتناء بهذه المدوّنة الفتيّة



أمّا الآن فسيتمّ الانتقال إلى الجزء الأهمّ:



​ بعد غياب طويلِ عن السّاحة اللّمّاويّة أعود من جديد مع "تعدّتجربة لي في، أتمنّى أن أوفّق في هذا كلّ التّوفيق بمساعدة المتابعينسيتمّ اختيار الكتب والرّوايات منسواء عربا كانوا أم أجانبا، كما ستشملسأعتمد في الاختيار علىأحيانا وأحيانا أخرى علىسيتمّ الاعلان عن الكتاب أو الرّواية المختارة في تعليق منفرد حتّى يتسنّى للجميع الاطلاع عليهابعدمن طرف الإدارة سأترك الاقتراح للمتابعين كشارة انطلاق، والذّينمنهم الاعتناء بهذه المدوّنة الفتيّةأمّا الآن فسيتمّ الانتقال إلى الجزء الأهمّ:

كيف سنقوم بذلك؟



سيكون الأمر بالتّأكيد في غاية البساطة عبر اتّباع المراحل اللآتية:





أولا: يتمّ اختيار أسبوع لقراءة الرّواية أو الكتاب كاملا والتّركيز على جميع جوانبها



ثانيا: أبرز ما أعجبني أو ما لم يعجبني في الرّواية أو الكتاب وكذلك رأيي حول الكاتب



ثالثا: أترك أيضا الفرصة للمتابعين لقراءة الرّواية أو الكتاب والتّعليق بعد نشر رأيي الشّخصيّ حولها





الهدف؟



- تغذية العقل، اكتساب القدرة على التّعبير، الحفاظ على لغتنا الجميلة، نشر ثقافة المطالعة

​ سيكون الأمر بالتّأكيد في غايةعبر اتّباع المراحل اللآتية:يتمّ اختيار أسبوع لقراءة الرّواية أو الكتاب كاملا والتّركيز على جميع جوانبهاأبرز ما أعجبني أو ما لم يعجبني في الرّواية أو الكتاب وكذلك رأيي حول الكاتبأترك أيضا الفرصة للمتابعين لقراءة الرّواية أو الكتاب والتّعليق بعد نشر رأيي الشّخصيّ حولها- تغذية العقل، اكتساب القدرة على التّعبير، الحفاظ على لغتنا الجميلة، نشر ثقافة المطالعة

في الأخير أتمنّى أن تكونَ الفكرة جديدة في المنتدى وأن تنال إعجاب المتابعين و تفاعلهم كذلك ~​