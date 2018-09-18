استفسار للأهمية من اخوكم المصري

السلام عليكم ورحمه الله



اخوكم من مصر .. شغال ومقيم بالمملكه السعودية .. متزوج

استفساري عن اني اتعرفت على جزائرية مطلقة ونويت والنيه لله الزواج منها

انا هزور الجزائر سياحه ان شاء الله ولا املك الا الباسبور المصري والاقامه السعودية



ايه الاوراق المطلوبه مني لما اوصل الجزائر علشان اتجوزها .. هل الباسبور يكفي علما اني اقيم بالسعودية ولا املك اي أوراق أخرى



افيدوني أفادكم الله