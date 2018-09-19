وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا )



ليس شرطًا أن تكونَ إمامًا في المحراب ! ..

يمكن أن تكون إمامًا في التسامحِ والمحبّةِ والبسمة الطيبة... إمامًا في البِرّ, إمامًا في الصبر, إماماً في صلة الرحم ..



إماماً في محبة الخير وخدمة عباد الله...

إماماً في تربية أبنائك وبناتك...

إماماً في حسن الخلق مع أهل بيتك ومع جيرانك

وأصدقائك وعابري السبيل مع عامة الناس ومع خلق الله ..

إماماً في إستثمار الوقت..



هنيئاً لمن جعله الله كذلك وحبب عباده فيه ..

. . جعلكم الله أئمة في الخير ودعاة إليه