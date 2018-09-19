صورة عبرت عن واقع اليوم..

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

الہٰوردة الہٰسہٰوداء

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
18 سبتمبر 2015
المشاركات
5,727
الإعجابات
15,584
النقاط
351
محل الإقامة
batna
الجنس
أنثى
#1
جيت نحكي عل هاد الفوطو
لي حكات كلش وصفت روحها
وحكات بزاف عل معاني ل مرا
ف وقتنا هذا والرجل احوجي يشطح ؟
لا يا حليش لا موش هاك
ويعجبك يضلو يحكو عل لبنات ب شكل موش مليح ونهار تجي فوطو كيما هك تغيض ذاك العبد لي يضل يحكي عل بنات ناس ويعمم
يا خاوتي هاي فوطو حكات كلش
الوردة السوداء
اريد رأيكم اخوتي وعبرولي عليها عيت وش نقول ..
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
5,691
الإعجابات
2,696
النقاط
451
الجنس
ذكر
#2
كل انسان وما يحمله من هم،هذه الحرة تحمل هم أرض وحرية ولقمة وهذا الهر يحمل هم ايجادة رقصة هز الوسط لهذا ما يحمله الدماغ تترجمه الافعال والاقوال.
رغم ذلك لا يجب ان نقارن بهذه الصورة فلو كان الجيل كله على قلب رجل واحد لتحررنا أو أُبدنا على بكرة أبينا.
يعطيك الصحة.
 
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