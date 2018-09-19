صورة عبرت عن واقع اليوم..

كل انسان وما يحمله من هم،هذه الحرة تحمل هم أرض وحرية ولقمة وهذا الهر يحمل هم ايجادة رقصة هز الوسط لهذا ما يحمله الدماغ تترجمه الافعال والاقوال.

رغم ذلك لا يجب ان نقارن بهذه الصورة فلو كان الجيل كله على قلب رجل واحد لتحررنا أو أُبدنا على بكرة أبينا.

يعطيك الصحة.