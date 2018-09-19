صورة عبرت عن واقع اليوم..

الہٰوردة الہٰسہٰوداء
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جيت نحكي عل هاد الفوطو
لي حكات كلش وصفت روحها
وحكات بزاف عل معاني ل مرا
ف وقتنا هذا والرجل احوجي يشطح ؟
لا يا حليش لا موش هاك
ويعجبك يضلو يحكو عل لبنات ب شكل موش مليح ونهار تجي فوطو كيما هك تغيض ذاك العبد لي يضل يحكي عل بنات ناس ويعمم
يا خاوتي هاي فوطو حكات كلش
الوردة السوداء
اريد رأيكم اخوتي وعبرولي عليها عيت وش نقول ..
لي حكات كلش وصفت روحها
وحكات بزاف عل معاني ل مرا
ف وقتنا هذا والرجل احوجي يشطح ؟
لا يا حليش لا موش هاك
ويعجبك يضلو يحكو عل لبنات ب شكل موش مليح ونهار تجي فوطو كيما هك تغيض ذاك العبد لي يضل يحكي عل بنات ناس ويعمم
يا خاوتي هاي فوطو حكات كلش
الوردة السوداء
اريد رأيكم اخوتي وعبرولي عليها عيت وش نقول ..