سراقة المنشورات😅😅

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
461
الإعجابات
1,048
النقاط
541
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#1
لا تقع بحب كاتبة ........
فهي انسانة لا تغريها المظاهر البراقة.........
حريصة على اختيار شريكها بعناية.........
لا تحب إلا نظيرها الروحي الذي تتوافق معه........
محظوظ أنت لو تزوجت كاتبة ........
الكاتبة هي عالم كامل بأسره ....
مزاجية .......
بريئة بمسحة ملائكية........
حكيمة كعجوز ستينية........
سيدة و أنثى شرقية.........
نكدية عصبية.......
و قد ترى بثواراتها شيئا من لعنات ابليس........
ضعيفة هشة قوية ........
لا تقبل رحمة أحد..........
لا أنت تدركها ولا هي ستدعك تغوص بأعماق نفسها......
و لو حاولت فستضيع بين متاهات شخصها........
فلا تعلم حينها......
أسيدة هي أم طفلة.......
عجوزا أم شابة.......
بريئة أم شيطانة ......
عالم مثير للاهتمام و فقط.........
خربشات ليلية
Mery
خاطرة عبارة عن خربشات فقط لا أعلم لماذا راقت الكثير من رواد الفايس و نقلوها لصفحتهم من يومها الأول و قامت صفحة أدبية بنشرها و نسبتها لنفسها و أنا لا أعلم كالعادة زي الأطرش في الزفة و ذات مرة نشرتها على صفحتي للمرة الثانية بعد عام تقريبا فهاجمتني كاتبة روائية هي و أستاذها و بعض المتابعين متهمين إياي بسرقتها
الحقيقة انزعجت انزعاجا شديدا و عندما سألتهم عن ما يدعوهم لاتهامي قالوا بأنهم قرؤوها في أماكن عديدة و منها صفحات أدبية و لا يمكن لصفحات أدبية أن تسرق
تواصلت مع الصفحة و الظاهر حذفوها بسرعة و بحثت فوجدت الاف الأشخاص نقلوها لصفحاتهم
حقا تمنيت لو كان بإمكاني صفع الفتاة التي اتهمتني بالسرقة و تبين بعد ذلك أنها سيدة أكبر مني و كاتبة روائية كذلك
ولكن الجميل أنني كنت كتبت شيئا مميزا تناقلته الصفحات بسرعة ......احم احم راني حاجة كبيرة وقيلا هههههه
و بعد ذلك وليت نسمي روحي سراقة المنشورات😅❤
Screenshot_2018-09-20-21-18-02-1.png المهم رأيكم في خربشاتي المسروقة
سلام.....
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
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#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,605
الإعجابات
48,124
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حقا ما أبشعها السرقة الإلكتروني، لماذا لا تحملُ قلمًا وورقة وتكتب
مثل غيرك بدلًا من تداول كتابات النّاس واستغلالها للشهرة
ألا يعلمون أن كتابات الآخرين تعني لهم الكثير؟ كأنها مولود
تعبوا في إنجابه بعد سنوات من العقم
وإن حقًّا كنت معجبًا بكتابات غيرك لن تنقص منك شيئا إضافة اسمه
في آخر سطر، حقا من العيب اقتباس جهد الآخرين ونسبه إليك
أما بالعودة للخاطرة والله يدرهلي قريتها في كاش بلاصة ههههه
الله أعلم كأنها مرّت عليّ من قبل، ولكن كلماتها جميلة وراقية
وأكثر ما يميّزها هو بساطتها فأنا أعشق الخواطر التي تتوشّح بالبساطة
كلمات معبذرة وراقية في آن واحد، بوركتي عزيزتي
تحياتي​
 
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