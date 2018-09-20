سراقة المنشورات😅😅

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حقا ما أبشعها السرقة الإلكتروني، لماذا لا تحملُ قلمًا وورقة وتكتب

مثل غيرك بدلًا من تداول كتابات النّاس واستغلالها للشهرة

ألا يعلمون أن كتابات الآخرين تعني لهم الكثير؟ كأنها مولود

تعبوا في إنجابه بعد سنوات من العقم

وإن حقًّا كنت معجبًا بكتابات غيرك لن تنقص منك شيئا إضافة اسمه

في آخر سطر، حقا من العيب اقتباس جهد الآخرين ونسبه إليك

أما بالعودة للخاطرة والله يدرهلي قريتها في كاش بلاصة ههههه

الله أعلم كأنها مرّت عليّ من قبل، ولكن كلماتها جميلة وراقية

وأكثر ما يميّزها هو بساطتها فأنا أعشق الخواطر التي تتوشّح بالبساطة

كلمات معبذرة وراقية في آن واحد، بوركتي عزيزتي

تحياتي​