Mery Babaammi
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- غرداية
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- أنثى
لا تقع بحب كاتبة ........
فهي انسانة لا تغريها المظاهر البراقة.........
حريصة على اختيار شريكها بعناية.........
لا تحب إلا نظيرها الروحي الذي تتوافق معه........
محظوظ أنت لو تزوجت كاتبة ........
الكاتبة هي عالم كامل بأسره ....
مزاجية .......
بريئة بمسحة ملائكية........
حكيمة كعجوز ستينية........
سيدة و أنثى شرقية.........
نكدية عصبية.......
و قد ترى بثواراتها شيئا من لعنات ابليس........
ضعيفة هشة قوية ........
لا تقبل رحمة أحد..........
لا أنت تدركها ولا هي ستدعك تغوص بأعماق نفسها......
و لو حاولت فستضيع بين متاهات شخصها........
فلا تعلم حينها......
أسيدة هي أم طفلة.......
عجوزا أم شابة.......
بريئة أم شيطانة ......
عالم مثير للاهتمام و فقط.........
خربشات ليلية
Mery
خاطرة عبارة عن خربشات فقط لا أعلم لماذا راقت الكثير من رواد الفايس و نقلوها لصفحتهم من يومها الأول و قامت صفحة أدبية بنشرها و نسبتها لنفسها و أنا لا أعلم كالعادة زي الأطرش في الزفة و ذات مرة نشرتها على صفحتي للمرة الثانية بعد عام تقريبا فهاجمتني كاتبة روائية هي و أستاذها و بعض المتابعين متهمين إياي بسرقتها
الحقيقة انزعجت انزعاجا شديدا و عندما سألتهم عن ما يدعوهم لاتهامي قالوا بأنهم قرؤوها في أماكن عديدة و منها صفحات أدبية و لا يمكن لصفحات أدبية أن تسرق
تواصلت مع الصفحة و الظاهر حذفوها بسرعة و بحثت فوجدت الاف الأشخاص نقلوها لصفحاتهم
حقا تمنيت لو كان بإمكاني صفع الفتاة التي اتهمتني بالسرقة و تبين بعد ذلك أنها سيدة أكبر مني و كاتبة روائية كذلك
ولكن الجميل أنني كنت كتبت شيئا مميزا تناقلته الصفحات بسرعة ......احم احم راني حاجة كبيرة وقيلا هههههه
و بعد ذلك وليت نسمي روحي سراقة المنشورات😅❤
المهم رأيكم في خربشاتي المسروقة
سلام.....
فهي انسانة لا تغريها المظاهر البراقة.........
حريصة على اختيار شريكها بعناية.........
لا تحب إلا نظيرها الروحي الذي تتوافق معه........
محظوظ أنت لو تزوجت كاتبة ........
الكاتبة هي عالم كامل بأسره ....
مزاجية .......
بريئة بمسحة ملائكية........
حكيمة كعجوز ستينية........
سيدة و أنثى شرقية.........
نكدية عصبية.......
و قد ترى بثواراتها شيئا من لعنات ابليس........
ضعيفة هشة قوية ........
لا تقبل رحمة أحد..........
لا أنت تدركها ولا هي ستدعك تغوص بأعماق نفسها......
و لو حاولت فستضيع بين متاهات شخصها........
فلا تعلم حينها......
أسيدة هي أم طفلة.......
عجوزا أم شابة.......
بريئة أم شيطانة ......
عالم مثير للاهتمام و فقط.........
خربشات ليلية
Mery
خاطرة عبارة عن خربشات فقط لا أعلم لماذا راقت الكثير من رواد الفايس و نقلوها لصفحتهم من يومها الأول و قامت صفحة أدبية بنشرها و نسبتها لنفسها و أنا لا أعلم كالعادة زي الأطرش في الزفة و ذات مرة نشرتها على صفحتي للمرة الثانية بعد عام تقريبا فهاجمتني كاتبة روائية هي و أستاذها و بعض المتابعين متهمين إياي بسرقتها
الحقيقة انزعجت انزعاجا شديدا و عندما سألتهم عن ما يدعوهم لاتهامي قالوا بأنهم قرؤوها في أماكن عديدة و منها صفحات أدبية و لا يمكن لصفحات أدبية أن تسرق
تواصلت مع الصفحة و الظاهر حذفوها بسرعة و بحثت فوجدت الاف الأشخاص نقلوها لصفحاتهم
حقا تمنيت لو كان بإمكاني صفع الفتاة التي اتهمتني بالسرقة و تبين بعد ذلك أنها سيدة أكبر مني و كاتبة روائية كذلك
ولكن الجميل أنني كنت كتبت شيئا مميزا تناقلته الصفحات بسرعة ......احم احم راني حاجة كبيرة وقيلا هههههه
و بعد ذلك وليت نسمي روحي سراقة المنشورات😅❤
المهم رأيكم في خربشاتي المسروقة
سلام.....