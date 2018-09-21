رسآلة مشفرة

السلام عليكم

كيف حالكم ...عسا آن تكونو جميعا بخير

جبتلكم نكتة خفيفة و ان شاء الله تعحبكم☺☺☺☺

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قالّك كاين مرا وصّللها ساعي البريد

رسالة, هي ما تعرفش تقرا قاتلو:

اقراهالي.

حلّ الرسالة لقى فيها:

ح ح ح ج ج ج

ما فهم حتّى كعبة, و قعد حاير

قاتلو:

وأش بيك؟ ما تعرفش تقرا؟ و آلا فيها خبر موش باهي؟

قالها: لا راني ما فهمتش, الرسالة فيها غير

3ح و3ج



و المرا فرحت و ناضت تزغرت.

ساعي البريد مخّو حبس و قالها:

بربّي وأش فهمتي؟

قاتلو:

ح

دّة

ح

نّانة :

ح

مّة

ج

اي ال

ج

معة ال

ج