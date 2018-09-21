رسآلة مشفرة

مناجاتي لسجادتي
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السلام عليكم
كيف حالكم ...عسا آن تكونو جميعا بخير
جبتلكم نكتة خفيفة و ان شاء الله تعحبكم☺☺☺☺
كيف حالكم ...عسا آن تكونو جميعا بخير
جبتلكم نكتة خفيفة و ان شاء الله تعحبكم☺☺☺☺
قالّك كاين مرا وصّللها ساعي البريد
رسالة, هي ما تعرفش تقرا قاتلو:
اقراهالي.
حلّ الرسالة لقى فيها:
ح ح ح ج ج ج
ما فهم حتّى كعبة, و قعد حاير
قاتلو:
وأش بيك؟ ما تعرفش تقرا؟ و آلا فيها خبر موش باهي؟
قالها: لا راني ما فهمتش, الرسالة فيها غير 3ح و3ج
و المرا فرحت و ناضت تزغرت.
ساعي البريد مخّو حبس و قالها:
بربّي وأش فهمتي؟
قاتلو:
حدّة حنّانة :حمّة جاي الجمعة الجاية
😂😂😂😆😆😆😆
رسالة, هي ما تعرفش تقرا قاتلو:
اقراهالي.
حلّ الرسالة لقى فيها:
ح ح ح ج ج ج
ما فهم حتّى كعبة, و قعد حاير
قاتلو:
وأش بيك؟ ما تعرفش تقرا؟ و آلا فيها خبر موش باهي؟
قالها: لا راني ما فهمتش, الرسالة فيها غير 3ح و3ج
و المرا فرحت و ناضت تزغرت.
ساعي البريد مخّو حبس و قالها:
بربّي وأش فهمتي؟
قاتلو:
حدّة حنّانة :حمّة جاي الجمعة الجاية
😂😂😂😆😆😆😆