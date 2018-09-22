Abdelbasset26
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كيف تربي أبنك؟
هذا الكتاب مهدى الى كل أب و أم يتمنيان صناعة طفل متميز ... إلى كل معلم أو مؤسسة تربوية تعمل على توعية هذا النشء و إحسان تربيته .. نهديكم هذا الكتاب القيم و الذي يطرح : كيف أصنع طفلا إيجابيا ؟
وما هي وسائل غرس حب القراءة لدى الأطفال ؟
و هل مشكلة التأخر الدراسي لها حل ؟
و كيف أكتشف عبقرية طفلي و أنميها ؟
و هل يمكن أن أجعل طفلي متفوقا أو مبدعا ؟ و كيف أربيه على صفات القيادة ؟
كما يشمل هذا الكتاب أيضا الكثير من الطرق العملية و الأفكار الإبداعية لتنشئة جيل متميز .
تحميل : كتاب كيف تصنع طفلا متميزا