متوفر عندي 500 دولار NETELLER للبيع مقابل التحويل في CCP فقطالسعر: 1 دولار= 185 دجالاولوية لمن يأخد المبلغ كاملاالعمولة علي شاريللحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ