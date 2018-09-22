prince of love
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السلام عليكم ورحمة الله و بركـاتهُ
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الى كل محبي و مستعملي اللغة الانجليزية و لمن يعاني مشاكل في التحذث باللغة الانجليزية
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أضع بين أيديكم كتاب
كتاب اللغة الانجليزية للمتحدثين - مستوى 1 ( مبتدىء )
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تأليف : English Out Three
عدد الصفحات : 49
اللغة : الإنجليزية
الوصف : هذا الكتاب يساعد المبتدئين على التحذث ( 5 دروس ) . بدعم من أحدث الأبحاث في تعلم اللغة ، تم تصميمه لمساعدة المبتدئين على تحسين لغتهم الإنجليزية من خلال استخدامه بطريقة منظمة ومركزة خلال التفاعل الاجتماعي
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التحميل
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Download English for English Speakers Beginner Level rar
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نلتقي ان شاء الله في قادم المواضيع والمشاركات
.
الى كل محبي و مستعملي اللغة الانجليزية و لمن يعاني مشاكل في التحذث باللغة الانجليزية
.
أضع بين أيديكم كتاب
كتاب اللغة الانجليزية للمتحدثين - مستوى 1 ( مبتدىء )
.
تأليف : English Out Three
عدد الصفحات : 49
اللغة : الإنجليزية
الوصف : هذا الكتاب يساعد المبتدئين على التحذث ( 5 دروس ) . بدعم من أحدث الأبحاث في تعلم اللغة ، تم تصميمه لمساعدة المبتدئين على تحسين لغتهم الإنجليزية من خلال استخدامه بطريقة منظمة ومركزة خلال التفاعل الاجتماعي
.
التحميل
.
Download English for English Speakers Beginner Level rar
.
نلتقي ان شاء الله في قادم المواضيع والمشاركات