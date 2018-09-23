من مطبخي ❤سردين صحي بالفرن❤

Mery Babaammi
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السلام عليكم
اليوم حبيت نشارككم بوصفة خفيفة ظريفة أول مرة نديرها الحاجة اللي عجبتني فيها أنو مفيهاش قلي و كثرة المقليات كما تعرفوا مش صحي و زيد يوسخ الموقد و الحيوط😈😈😈
اتسما كنقصو القليان رانا نحافظوا على صحتنا و على نظافة الكوزينة...
تبعوا معايا الخطوات بالصور
قطعي بصلة فلبلا
ومبعد حطي عليها السردين
و مبعد بجهة تكوني وجدتي ثوم مبشور مع زوج حبات طماطم مبشور مع نص كاس كاء و ملح و كمون و فلفل كحل و راس الحانوت تخلطيهم كامل و تحطي منهم فوق الحوت
و مبعد تعودي ديري طبقة تاع الحوت وحدة تاع لا صوص حتى تكملي
و مبعد حطيه فالفور
و مبعد تخرجيه و تحطيه على الصحون و فبلاصة الزيتون كان نورمالمون ندير في بلاصتو بطاطا مقلية مقطعة قطع صغيرة مي كنت روتار ألور مدرتش الفريت معاه و نشالله تعجبكم الوصفة
سلااااام😊😊😊😊
اليوم حبيت نشارككم بوصفة خفيفة ظريفة أول مرة نديرها الحاجة اللي عجبتني فيها أنو مفيهاش قلي و كثرة المقليات كما تعرفوا مش صحي و زيد يوسخ الموقد و الحيوط😈😈😈
اتسما كنقصو القليان رانا نحافظوا على صحتنا و على نظافة الكوزينة...
تبعوا معايا الخطوات بالصور
قطعي بصلة فلبلا
ومبعد حطي عليها السردين
و مبعد بجهة تكوني وجدتي ثوم مبشور مع زوج حبات طماطم مبشور مع نص كاس كاء و ملح و كمون و فلفل كحل و راس الحانوت تخلطيهم كامل و تحطي منهم فوق الحوت
و مبعد تعودي ديري طبقة تاع الحوت وحدة تاع لا صوص حتى تكملي
و مبعد حطيه فالفور
و مبعد تخرجيه و تحطيه على الصحون و فبلاصة الزيتون كان نورمالمون ندير في بلاصتو بطاطا مقلية مقطعة قطع صغيرة مي كنت روتار ألور مدرتش الفريت معاه و نشالله تعجبكم الوصفة
سلااااام😊😊😊😊