من مطبخي ❤سردين صحي بالفرن❤

Mery Babaammi

Mery Babaammi

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
21 نوفمبر 2017
المشاركات
489
الإعجابات
1,140
النقاط
541
العمر
27
محل الإقامة
غرداية
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
اليوم حبيت نشارككم بوصفة خفيفة ظريفة أول مرة نديرها الحاجة اللي عجبتني فيها أنو مفيهاش قلي و كثرة المقليات كما تعرفوا مش صحي و زيد يوسخ الموقد و الحيوط😈😈😈
اتسما كنقصو القليان رانا نحافظوا على صحتنا و على نظافة الكوزينة...
تبعوا معايا الخطوات بالصور
قطعي بصلة فلبلا
20180923_170909.jpg
ومبعد حطي عليها السردين
20180923_171822.jpg
و مبعد بجهة تكوني وجدتي ثوم مبشور مع زوج حبات طماطم مبشور مع نص كاس كاء و ملح و كمون و فلفل كحل و راس الحانوت تخلطيهم كامل و تحطي منهم فوق الحوت
و مبعد تعودي ديري طبقة تاع الحوت وحدة تاع لا صوص حتى تكملي
و مبعد حطيه فالفور
20180923_171441.jpg
و مبعد تخرجيه و تحطيه على الصحون و فبلاصة الزيتون كان نورمالمون ندير في بلاصتو بطاطا مقلية مقطعة قطع صغيرة مي كنت روتار ألور مدرتش الفريت معاه و نشالله تعجبكم الوصفة
سلااااام😊😊😊😊
20180923_201130.jpg
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة ::
سيتم تحديد الاقسام...
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,621
الإعجابات
48,205
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك الصحة مريومة باينة تشهي الله يبارك
بصحتكم، حنا نديروها تاني تاع الطبقات هادي وداخلها طماطم
بصح نقليوها وبما أنو الطريقة هادي داخل الفرن وبدون قلي
رايحة تكو نصحية بشكل أكبر، والوقت قداه تستغرق باه تطيب؟
بالاك نجربها ان شاء الله اصلا سخفت على الساردينة فكرتيني فيها ههه
عندنا شحال مادرناهاش
شكرا على الوصفة حبيبتي ان شاء الله نشوفولك وصفات اخرى ان شاء الله
تحياتي​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top