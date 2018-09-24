برج المراقبة

حاتم07

حاتم07

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
424
الإعجابات
741
النقاط
31
العمر
34
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
#1
قائد الطائرة: آلو، برج المراقبة هل تسمعني؟
برج المراقبة: نعم كابتن، نسمعك بكل وضوح.
قائد الطائرة: كاين ثقب في خزان البزين وراه فرغ و نحن على إرتفاع 10 الاف قدم، واش نديروا؟
سكت اللاسلكي لحظات.. ثم:
برج المراقبة: كابتن، هل تسمعني؟
قائد الطائرة: نعم، بكل وضوح.
برج المراقبة: اوك، قول ورايا " أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا عبده ورسوله
 
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