قائد الطائرة: آلو، برج المراقبة هل تسمعني؟

برج المراقبة: نعم كابتن، نسمعك بكل وضوح.

قائد الطائرة: كاين ثقب في خزان البزين وراه فرغ و نحن على إرتفاع 10 الاف قدم، واش نديروا؟

سكت اللاسلكي لحظات.. ثم:

برج المراقبة: كابتن، هل تسمعني؟

قائد الطائرة: نعم، بكل وضوح.

برج المراقبة: اوك، قول ورايا " أشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا عبده ورسوله