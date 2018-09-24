تجربتي: غسول السِدْر

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
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#1
salam-makyaj.gif

كيفكن يا أميرات اللمة؟ إن شاء الله تكن بخير
اليوم جايبتلكن شي ولا بالخيال

جربتو شي مرة تستخدمو السِدْر كـ غسول :unsure:
أكيد معظمكن رح يقول لا :cool:
أنا كمان متلكن ما كنت بعرف قيمتو :eek:

للي ما بيعرف السِدْر
هذا هو شكل أوراق السِدْر

ما_فوائد_ورق_السدر.jpg

أما أنا فأستخدم ورق السِدْر المطحون
وهذا هو شكله

IMG_1331.JPG

طريقة صنع الغسول المذهل
أقوم بأخذ ملعقة متوسطة من مسحوق أوراق السِدْر وأخلطها بالماء إلى أن تظهر
الفقاعات ويصبح كالصابون لكنه غليظ القوام
بهذا الشكل

IMG_1309.JPG

وأقوم بوضعه على بشرتي وأقوم بتدليك بشرتي بشكل دائري
لمدة دقيقتين
وأتركه على وجهي لمدة دقيقتين أو خمس دقائق
ثم أغسل بشرتي وأجففها بطريقة الطبطبة

ثم أرطب بشرتي وأنتهينا

يا بنات هالمسحوق مو طبيعي شيء خرافي او خيال او سحر
وان شاء الله بشاركن الأقنعة اللي فينا نعملها منو
بس نمر على فوائدو والأشياء اللي حسيتها من اول استخدام

مقشر للبشرة بإمتياز والسبب الحبوب الصغيرة التي تبقى حتى بعد الطحن
مرطب ومغذي ويزيل مظهر التعب والإرهاق

بتمنى تجربوه ويعجبكن

salam-makyaj2.gif
 
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