تجربتي: غسول السِدْر

كيفكن يا أميرات اللمة؟ إن شاء الله تكن بخير

اليوم جايبتلكن شي ولا بالخيال



أكيد معظمكن رح يقول لا

أنا كمان متلكن ما كنت بعرف قيمتو جربتو شي مرة تستخدمو السِدْر كـ غسولأكيد معظمكن رح يقول لاأنا كمان متلكن ما كنت بعرف قيمتو

للي ما بيعرف السِدْر

هذا هو شكل أوراق السِدْر

أما أنا فأستخدم ورق السِدْر المطحون

وهذا هو شكله

طريقة صنع الغسول المذهل

أقوم بأخذ ملعقة متوسطة من مسحوق أوراق السِدْر وأخلطها بالماء إلى أن تظهر

الفقاعات ويصبح كالصابون لكنه غليظ القوام

بهذا الشكل

وأقوم بوضعه على بشرتي وأقوم بتدليك بشرتي بشكل دائري

لمدة دقيقتين

وأتركه على وجهي لمدة دقيقتين أو خمس دقائق

ثم أغسل بشرتي وأجففها بطريقة الطبطبة

ثم أرطب بشرتي وأنتهينا

يا بنات هالمسحوق مو طبيعي شيء خرافي او خيال او سحر

وان شاء الله بشاركن الأقنعة اللي فينا نعملها منو

بس نمر على فوائدو والأشياء اللي حسيتها من اول استخدام

مقشر للبشرة بإمتياز والسبب الحبوب الصغيرة التي تبقى حتى بعد الطحن

مرطب ومغذي ويزيل مظهر التعب والإرهاق