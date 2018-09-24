موضوع بكميرا اللماوي

كيف حالكم لماوين...اشتقنا لطلتكم...واسعدنا بتفاعلكم

بدون اطالة....محبي ومحبات التصوير

هاهي فرصة ابراز موهبتكم يمنحها المنتدى ككل مرة وكعادته السبق الى التميز

يضع بين ايديكم هته الفرصة لتكون منطلقا الى تمية موهبتكم

واسعاد الغير بمناظر مميزة ..مختلفة باختلاف الموضوع ومتنوعة بتنوع شخصيتكم

لكل من يهوي التصوير

مرحبا الى منصة الاحتراف

مهما كان الموضوع الذي تختارونه

اختارو صورو وابدعو وشاركوا ما القطتم من صور جميلة...كجمال ارواحكم ...واضحة كمشاعركم..

بتقنية الصورة لا بضرب الحروف