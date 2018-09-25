ماذا قالوا عن بسكرة.....مجرد ترفيه

حاتم07
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 432
- الإعجابات
- 756
- النقاط
- 31
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
ماذا قالوا عن بسكرة هههههههههههه مجرد ترفيه
هتلر:
يمكنني احتلال العالم وأعجز عن احتلال بسكرة !
توم كروز:
اتمنى ان أغسل الفراري في ساقية تاع شامة خخخخخ
نيوتن:
في حي المجاهدين تكمن الجاذبية !
اديسون:
النور الموجود في قلوب أهلها قادني لاختراع المصباح الكهربائي
انجلينا جولي :
أنا لا اشتري مكياجي إلا من : زقاق بن رمضان
قوارديولا:
حلمي أن أدرب USB
الملكة اليزابيث:
ادفع نصف عمري لأحتسي القهوة في وقت العصر مع سيدات ليميل ولبوخاري
شاكيرا:
اتمنى ان اعمل فيديو كليب في جنان بايلك
مايكل جاكسون:
تمنيت يدفنوني في مقبرة العزيزات
ما أجمل يا بسكرة وكم أنتي كبيرة🤓
هتلر:
يمكنني احتلال العالم وأعجز عن احتلال بسكرة !
توم كروز:
اتمنى ان أغسل الفراري في ساقية تاع شامة خخخخخ
نيوتن:
في حي المجاهدين تكمن الجاذبية !
اديسون:
النور الموجود في قلوب أهلها قادني لاختراع المصباح الكهربائي
انجلينا جولي :
أنا لا اشتري مكياجي إلا من : زقاق بن رمضان
قوارديولا:
حلمي أن أدرب USB
الملكة اليزابيث:
ادفع نصف عمري لأحتسي القهوة في وقت العصر مع سيدات ليميل ولبوخاري
شاكيرا:
اتمنى ان اعمل فيديو كليب في جنان بايلك
مايكل جاكسون:
تمنيت يدفنوني في مقبرة العزيزات
ما أجمل يا بسكرة وكم أنتي كبيرة🤓