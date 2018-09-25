ماذا قالوا عن بسكرة.....مجرد ترفيه

ماذا قالوا عن بسكرة هههههههههههه مجرد ترفيه



هتلر:

يمكنني احتلال العالم وأعجز عن احتلال بسكرة !



توم كروز:

اتمنى ان أغسل الفراري في ساقية تاع شامة خخخخخ



نيوتن:

في حي المجاهدين تكمن الجاذبية !



اديسون:

النور الموجود في قلوب أهلها قادني لاختراع المصباح الكهربائي



انجلينا جولي :

أنا لا اشتري مكياجي إلا من : زقاق بن رمضان



قوارديولا:

حلمي أن أدرب USB



الملكة اليزابيث:

ادفع نصف عمري لأحتسي القهوة في وقت العصر مع سيدات ليميل ولبوخاري



شاكيرا:

اتمنى ان اعمل فيديو كليب في جنان بايلك



مايكل جاكسون:

تمنيت يدفنوني في مقبرة العزيزات



ما أجمل يا بسكرة وكم أنتي كبيرة🤓