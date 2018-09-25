ماذا قالوا عن بسكرة.....مجرد ترفيه

حاتم07

حاتم07

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
432
الإعجابات
756
النقاط
31
العمر
34
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
#1
ماذا قالوا عن بسكرة هههههههههههه مجرد ترفيه

هتلر:
يمكنني احتلال العالم وأعجز عن احتلال بسكرة !

توم كروز:
اتمنى ان أغسل الفراري في ساقية تاع شامة خخخخخ

نيوتن:
في حي المجاهدين تكمن الجاذبية !

اديسون:
النور الموجود في قلوب أهلها قادني لاختراع المصباح الكهربائي

انجلينا جولي :
أنا لا اشتري مكياجي إلا من : زقاق بن رمضان

قوارديولا:
حلمي أن أدرب USB

الملكة اليزابيث:
ادفع نصف عمري لأحتسي القهوة في وقت العصر مع سيدات ليميل ولبوخاري

شاكيرا:
اتمنى ان اعمل فيديو كليب في جنان بايلك

مايكل جاكسون:
تمنيت يدفنوني في مقبرة العزيزات

ما أجمل يا بسكرة وكم أنتي كبيرة🤓
 
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