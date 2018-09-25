تجربتي مع نجم الارض

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
62,445
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه وصفة جربتها واستفدت منها وهي عبارة عن :نجم الارض IMG_20180919_234221.jpg يستعمل لنزلات البرد والسعال ومثلا ان غير الشخص المكان يستعمله كحماية من الزكام وقد اخذت الوصفة عن طبيب.... وهذه هي الطريقة: IMG_20180919_234114.jpg كمية من نجم الارض اقوم بغسله جيدا وانقعه في الماء لمدة 4ساعات كاملة ثم اقوم بغليه لمدة ساعة اخرى اغطيه واتركه جانبا IMG_20180919_234504.jpg . اقوم بتصفيته وشرب كاس 3مرات يوميا 😋😋😋😋 IMG_20180919_234351.jpg .
 
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