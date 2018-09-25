تجربتي مع نجم الارض

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه وصفة جربتها واستفدت منها وهي عبارة عن :نجم الارض يستعمل لنزلات البرد والسعال ومثلا ان غير الشخص المكان يستعمله كحماية من الزكام وقد اخذت الوصفة عن طبيب.... وهذه هي الطريقة: كمية من نجم الارض اقوم بغسله جيدا وانقعه في الماء لمدة 4ساعات كاملة ثم اقوم بغليه لمدة ساعة اخرى اغطيه واتركه جانبا . اقوم بتصفيته وشرب كاس 3مرات يوميا 😋😋😋😋 .