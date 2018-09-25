نشيد رائع بدون موسيقى يابلبل الاغصان - سلمان الملا -

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world023

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18 جانفي 2015
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نشيد رائع يابلبل الاغصان
أداء : سلمان الملا
الكلمات :

يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان
عن أهل وحي الله عن حملة القرآن

في عالم الإنسان كلٌ له ميدان
و ليس أعلى شان من حملة القرآن

أصواتهم مسرى صدورهم سكنا
سـرورهـم لـقـيـا حـيـاتهـم قرآن

تدرسوا معنى تدبرو مغزى
و استعذبوا التحليل في جنة القران

تذكروا جبريل يهل بالتنزيل
و المصطفى يتلو في طيبة القرآن

في صحبة الأبرارو صفوة الأخيار
من حولهم أنوار فاضت من القرآن

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