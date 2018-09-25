نشيد رائع بدون موسيقى يابلبل الاغصان - سلمان الملا

يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان

عن أهل وحي الله عن حملة القرآن



في عالم الإنسان كلٌ له ميدان

و ليس أعلى شان من حملة القرآن



أصواتهم مسرى صدورهم سكنا

سـرورهـم لـقـيـا حـيـاتهـم قرآن



تدرسوا معنى تدبرو مغزى

و استعذبوا التحليل في جنة القران



تذكروا جبريل يهل بالتنزيل

و المصطفى يتلو في طيبة القرآن



في صحبة الأبرارو صفوة الأخيار

من حولهم أنوار فاضت من القرآن