نشيد رائع بدون موسيقى يابلبل الاغصان - سلمان الملا

يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان
عن أهل وحي الله عن حملة القرآن
في عالم الإنسان كلٌ له ميدان
و ليس أعلى شان من حملة القرآن
أصواتهم مسرى صدورهم سكنا
سـرورهـم لـقـيـا حـيـاتهـم قرآن
تدرسوا معنى تدبرو مغزى
و استعذبوا التحليل في جنة القران
تذكروا جبريل يهل بالتنزيل
و المصطفى يتلو في طيبة القرآن
في صحبة الأبرارو صفوة الأخيار
من حولهم أنوار فاضت من القرآن
عن أهل وحي الله عن حملة القرآن
في عالم الإنسان كلٌ له ميدان
و ليس أعلى شان من حملة القرآن
أصواتهم مسرى صدورهم سكنا
سـرورهـم لـقـيـا حـيـاتهـم قرآن
تدرسوا معنى تدبرو مغزى
و استعذبوا التحليل في جنة القران
تذكروا جبريل يهل بالتنزيل
و المصطفى يتلو في طيبة القرآن
في صحبة الأبرارو صفوة الأخيار
من حولهم أنوار فاضت من القرآن