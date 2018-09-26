قراءة متواضعة في كتاب " بيكاسو و ستار بكس " لمؤلفه " ياسر حارب "

" لماذا نذهب الى الحج " ؟!



الكاتب :

يجوب بخياله وحدسه متصفحاً وجوه الركاب

وقد صنفهم وقسمهم لقسمين ،



وإن كُنت أتساءل في أمر ذاك التقسيم على ماذا بناه ؟!

إذا ما نظرنا إلى رحابة الخيار لدى المسافر لرحلة الحج تلك !

حيث بالامكان تأخير الرحلة لوقت ما يريد ،

ليكون الاستعداد النفسي الذي يجعله سعيد ،

إذ هو بنفسه لفكرة الحج على عقله يُعيد !



فغالباً تكون الرغبة هي المحركة لتحويل القول _ بعدما كانت نية الحج في القلب _

لتنفيذ وفعل وعمل ، من هنا نحتاج لتدقيق في المعنى

الذي يعنيه بقوله ذاك وعن ذلك التقسيم ،



ذكُره لتلكم الجلبة والربكة التي طغت على مشهد الركاب

أرى وجودها لو _ سلمنا بوجودها _ لعلها تتصل بمن كان :



مرافقاً لأمه ،

أو أبيه ،

أو أحد من أهله ،



بذلك قد يتسلل إلى فكره وقلبه ذلك الاحساس ،

لكونه مجبر على فعله وهو لم يكن مستعدا لذاك !



يطوف بنا الكاتب واصفاً لنا تلك الفيوضات من المشاعر ،

وتلك الأمنيات التي يطلقها ضيوف الرحمن ويأملون أن تكون واقعاً يتنفسون حقيقته ،

ذاك الشوق الذي يسبق من أخلص النية وعزم على تبديل حاله واحواله للأحسن حال ،





الذي يتقرب به من الله ، لتكون الطمأنينة والسكينة هي المحولة

والمبدلة لذلك الواقع الذي يعيش مرارته ،



في تلك المرابع تذوب الحزازات وتضمحل الفروقات :



الطبقية

الطائفية

المذهبية

الحزبية

العرقية



لتتوحد الأرواح مع الأجساد ،

بحيث لا يكون هنالك ما يُفرق وحدتهم ،



وقفوا على صعيد واحد يلهجون بالدعاء لرب واحد ،



ف" ليت ما يجمعنا هناك يجمعنا هنا " !

ومن خلال هذه الأمنية أبُث هذا السؤال :

ما الذي جّمعهم هناك ، وبدد بينهم الخلاف هنا ؟!



" ليكون الجواب موضع تفكر ، ومن ذاك نبحث عن العلاج بتبصر " .



تفكُر وسؤال الكاتب عن أولئك الصغار وجدوى ذهابهم إلى هناك

ولم يخط ولم يجري عليهم بعد قلم الحساب ؟!



"جوابه كان في السياق فتلك الحاجة التي ساقتهم لذاك القرار " !



هنيئاً لم كان فكره يجوب به آفاق الكون يستنبط من المُشاهد ليغوص في الغيب ،

عن تلك اللطائف والمنن من المولى يتأمل ليستقر الإيمان في سرادق الظمآن .



وكيف يكون عظيم مخلوقاته ؟

وكيف هو لطفه ورحمته على قدرته وعظيم عذابه ،



مع هذا سبقت رحمته غضبه ،

واسدل على عباده الستر ،

وأمهلهم ،



وأرشدهم وحثهم على القرب

والفرار منه إليه لينالهم أنسه وعذب جنابه .





" عند الطواف " :

تمنيت أن يترك الكاتب مسافة أمان كحسن الظن والتماس العذر لذلك الانسان ،

فهناك من يخشى العودة لسالف عهده من العصيان إذا ما لامست قدمه ثرى الأوطان ،

فالتيار جارف ، وبحر الفتن عميق والزاد قليل ،



الناس في ذلك منقسمون :

_ فهناك من جعل الأمل والسعي لتصحيح المسار باباً يسأل المولى

أن يفتحه له ويتجاوز عتبته في سلام ليكون به راحة البال .



_ ومنهم من يخشى على نفسه الوقوع في براثن ما كان عليه فيما مضى من أعوام ،

ليعيد ذات الشريط ولذاك السيناريو ليعيش به الدور ،

وبذاك يمضي بقية الحياة .



" من هنا كان لزوم حسن الظن بالعباد واجب الإتيان " .



" في ذلك الزحام وتدافع الأجساد " :

من كان مستحضراً ذاك المقام ما ضره تدافع الأنام ، ولا ذاك الزحام ، لأنه في ملكوت الله يسبح ،

وفي حضرة القدس يأنس ، غاب عن أشباح الأشياء لا يرى غير وقوفه بين يد ِرب الأرباب ،

يناجيه ،

يسأله من عطاياه ،

يسترحمه ،

يعتذر إليه من ذنب سُطر في صفحته ،

يعاهده بتوبة نصوح راجياً أن يُنسي بذاك الحفظة الكرام

ما عليه قد أحصوه وخطوه في غابر الأزمان ،



وأن لا يبقي عليه شاهد من :

إنس

أو

جان ،



أو

حجر

أو

وحيوان

، و

نبات

و

" الجوارح تأتي مع جملة ذاك " .



في ذلك المقام :

يَنفُض ويُقيل الإنسان ما تكدس من هموم وأحزان

لطالما أثقلت كاهل ذلك الإنسان ،

فهو في رحاب ضيافة الكرحمن " وحُق للمزور من إكرام زائره "

فضلٌ من الرحمن لا إكراها وإلزام على خالق ذاك الإنسان .



" وما على الإنسان غير الدعاء والجزم واليقين بأن الإجابة حاضرة الآن ،

وما يُرجيها غير حكمة أودعها الرحمن ككنز مخبوء لذلك الإنسان " .



في تلك المحافل والمشاعل :

تغور الماديات التي لطالما جثمت على صدر الأرواح ،

والتي كانت سبباً لبعد الإنسان عن خالقه الذي أوجده وآواه ،

لتعانق بذلك الروح الجسد وتحس بوجودها لأول مرة بعدما أشقاها ذاك الغياب !





وما ختام قول الكاتب الهمام :

" يرحلُ هؤلاء إلى مكّة ليتوبوا عما مضى ، أما أنا ، فرحلتُ لأتوب عمّا هو آت"



فلعل القصد منه :

" هي تلك الخشية من الوقوع في الآثام بعد هذه الحياة التي عاشها في تلكم الرحاب ،

من هنا كان لزاماً أن يستشرق الإنسان المستقبل على أنه سيكون أفضل

بعد أن سأل المولى منه :



العون

و

الحفظ

و

والرشاد

و

والسداد " .

