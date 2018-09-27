القريوش روووعه ...لأم أماني

السلام عليكم ....اليوم قلت نجرب ڨريوش والله هبلتني الوصفة وخرج لي اكثر من الرائع ...تحفة لاتوصف حتى الصور ما نقلتش الشكل الحقيقي صدقوني من غير مجاملة ونتما احكموا على الصور وقولولي فالتعليقات....شكراً لصاحبة الوصفة3كيلات فرينة1/2كيلة مايزينة نشا1/2 كيلة سمن ذايب وباردصفاربيضة تحليها في ماء الزهرملعقة صغيرة معمرة مليح خميرة حلوياترشة ملح وفاني وتلمي بماء الزهر تكون طريه حتى تقدري تمريها فألة التوريقتفتحيها من 1-2-3حتى 4ترشيها بالنشا وتغلقيها على 3 وتحليها شوية الحلال وتمريها فرقم 4هنا تمريها مرتين ف4 بنفس الطريقة مع النشا تم ف5وتقطعيها وتظفريها هنا تقدري تتحكمي فالحبة انا درت شريط طوله 20 والعرض 12 حتى لي تكملي وتقلي فزيت يكون في كسرونه احسن ونار متوسطة باه يطيب وقبل ماتقليها هزي الحبة باه تفتح الشرطات لي فيهاتقطريه من الزيت وعند التقديم تعسليها هنا فالتعسال العسل يكون ثقيل وتكبيه عليها موش دخلي الحبة فالعسل راح يتفتت او تخبيه فالمجمد عند التقديم تعسليها .على فكرة قريوش لي فالصور ماهوش معسل عند التقديم نعسله