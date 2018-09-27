القريوش روووعه ...لأم أماني

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السلام عليكم ....اليوم قلت نجرب ڨريوش والله هبلتني الوصفة وخرج لي اكثر من الرائع ...تحفة لاتوصف حتى الصور ما نقلتش الشكل الحقيقي صدقوني من غير مجاملة ونتما احكموا على الصور وقولولي فالتعليقات....شكراً لصاحبة الوصفة
3كيلات فرينة
1/2كيلة مايزينة نشا
1/2 كيلة سمن ذايب وبارد
صفاربيضة تحليها في ماء الزهر
ملعقة صغيرة معمرة مليح خميرة حلويات
رشة ملح وفاني وتلمي بماء الزهر تكون طريه حتى تقدري تمريها فألة التوريق
تفتحيها من 1-2-3حتى 4ترشيها بالنشا وتغلقيها على 3 وتحليها شوية الحلال وتمريها فرقم 4هنا تمريها مرتين ف4 بنفس الطريقة مع النشا تم ف5وتقطعيها وتظفريها هنا تقدري تتحكمي فالحبة انا درت شريط طوله 20 والعرض 12 حتى لي تكملي وتقلي فزيت يكون في كسرونه احسن ونار متوسطة باه يطيب وقبل ماتقليها هزي الحبة باه تفتح الشرطات لي فيها
تقطريه من الزيت وعند التقديم تعسليها هنا فالتعسال العسل يكون ثقيل وتكبيه عليها موش دخلي الحبة فالعسل راح يتفتت او تخبيه فالمجمد عند التقديم تعسليها .
على فكرة قريوش لي فالصور ماهوش معسل عند التقديم نعسله
3كيلات فرينة
1/2كيلة مايزينة نشا
1/2 كيلة سمن ذايب وبارد
صفاربيضة تحليها في ماء الزهر
ملعقة صغيرة معمرة مليح خميرة حلويات
رشة ملح وفاني وتلمي بماء الزهر تكون طريه حتى تقدري تمريها فألة التوريق
تفتحيها من 1-2-3حتى 4ترشيها بالنشا وتغلقيها على 3 وتحليها شوية الحلال وتمريها فرقم 4هنا تمريها مرتين ف4 بنفس الطريقة مع النشا تم ف5وتقطعيها وتظفريها هنا تقدري تتحكمي فالحبة انا درت شريط طوله 20 والعرض 12 حتى لي تكملي وتقلي فزيت يكون في كسرونه احسن ونار متوسطة باه يطيب وقبل ماتقليها هزي الحبة باه تفتح الشرطات لي فيها
تقطريه من الزيت وعند التقديم تعسليها هنا فالتعسال العسل يكون ثقيل وتكبيه عليها موش دخلي الحبة فالعسل راح يتفتت او تخبيه فالمجمد عند التقديم تعسليها .
على فكرة قريوش لي فالصور ماهوش معسل عند التقديم نعسله