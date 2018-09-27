Mery Babaammi
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سلام عليكم
عندي استفسار ملقيتش وين نحطو ملقيتش ركن الاستفسارات
عندي هاتف كوندور نحب نبيعو كانت فيه صوري سابقا و عملتلو فورمات ثلاثة مرات أنا اللي فورماتيتو مش في محل
و كجيت نبيعو قالولي قادر اللي يشريه يرجع الصور اللي كانت فيه سابقا مع العلم أنو فورماتيتو
كاينة منها ولا لا
نتمنى أنو أصحاب الخبرة بالبرامج و الهاتف يفيدوني @الفتى المغامر @mohamedfathi
وشكرا
عندي استفسار ملقيتش وين نحطو ملقيتش ركن الاستفسارات
عندي هاتف كوندور نحب نبيعو كانت فيه صوري سابقا و عملتلو فورمات ثلاثة مرات أنا اللي فورماتيتو مش في محل
و كجيت نبيعو قالولي قادر اللي يشريه يرجع الصور اللي كانت فيه سابقا مع العلم أنو فورماتيتو
كاينة منها ولا لا
نتمنى أنو أصحاب الخبرة بالبرامج و الهاتف يفيدوني @الفتى المغامر @mohamedfathi
وشكرا