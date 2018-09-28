الكتاب الرائع | افتح قلبك لـ : عبد الوهاب مطاوع

إن الحمد لله، نحمدُه ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا،



من يهْدِ اللهُ فلا مضِلَّ له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له



وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه،حياكم الله اخوتي في الله ، اتمنى ان تكونوا في خير حال اما بعد :



يسرني أن أضع بين أيديكم هاذا الكتاب ، وأسأل الله أن ينفعني واياكم به و الله الموفق

افتح قلبك

للكاتب : عبد الوهاب مطاوع

يسرني ان أضع بين يديكم رواية جميلة و مشوقة تحت عنوانرابط التحميل