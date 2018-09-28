prince of love
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السلام وعليكم ورحمة الله و بركاته
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الحمد لله الذي خلّص قلوب عباده المتقين من ظُلْم الشهوات ، وأخلص عقولهم عن ظُلَم الشبهات
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الكاسكيطة والسيجار رواية لـ غاني مهدي
الكاتب: غاني مهدي
ناشر الكتاب: منشورات الفقاقير
نوع ملفات الكتاب: PDF
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عن الكتاب
” الكاسكيطة والسيجار” قصة جزائر مسيرة بقبضة من حديد من طرف الجيش منذ الإستقلال، قصة تحكم المخابرات وتدخلها في كل آليات الدولة ، بل هو أيضا قصة الأحزاب الإسلامية ، و جبهة محاربة الفساد. إنها قصة خيبات أمل رجل لم يكن له حظ مع الحب! .. في صورة الجزائر التي غابت عن موعدها مع الحرية و الديمقراطية و الحداثة
رابط التحميل
Download الكاسكيطة والسيجار pdf
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الحمد لله الذي خلّص قلوب عباده المتقين من ظُلْم الشهوات ، وأخلص عقولهم عن ظُلَم الشبهات
.
الكاسكيطة والسيجار رواية لـ غاني مهدي
الكاتب: غاني مهدي
ناشر الكتاب: منشورات الفقاقير
نوع ملفات الكتاب: PDF
.
عن الكتاب
” الكاسكيطة والسيجار” قصة جزائر مسيرة بقبضة من حديد من طرف الجيش منذ الإستقلال، قصة تحكم المخابرات وتدخلها في كل آليات الدولة ، بل هو أيضا قصة الأحزاب الإسلامية ، و جبهة محاربة الفساد. إنها قصة خيبات أمل رجل لم يكن له حظ مع الحب! .. في صورة الجزائر التي غابت عن موعدها مع الحرية و الديمقراطية و الحداثة
رابط التحميل
Download الكاسكيطة والسيجار pdf