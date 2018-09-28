السلام وعليكم ورحمة الله و بركاته

الحمد لله الذي خلّص قلوب عباده المتقين من ظُلْم الشهوات ، وأخلص عقولهم عن ظُلَم الشبهات

الكاسكيطة والسيجار رواية لـ غاني مهدي

الكاتب: غاني مهديناشر الكتاب: منشورات الفقاقيرنوع ملفات الكتاب: PDFعن الكتاب” الكاسكيطة والسيجار” قصة جزائر مسيرة بقبضة من حديد من طرف الجيش منذ الإستقلال، قصة تحكم المخابرات وتدخلها في كل آليات الدولة ، بل هو أيضا قصة الأحزاب الإسلامية ، و جبهة محاربة الفساد. إنها قصة خيبات أمل رجل لم يكن له حظ مع الحب! .. في صورة الجزائر التي غابت عن موعدها مع الحرية و الديمقراطية و الحداثةرابط التحميل