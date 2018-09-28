السلام وعليكم ورحمة الله و بركاته

prince of love

prince of love

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#1
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30 أكتوبر 2011
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#1
السلام وعليكم ورحمة الله و بركاته

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الحمد لله الذي خلّص قلوب عباده المتقين من ظُلْم الشهوات ، وأخلص عقولهم عن ظُلَم الشبهات


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الكاسكيطة والسيجار رواية لـ غاني مهدي

الكاتب: غاني مهدي


ناشر الكتاب: منشورات الفقاقير



نوع ملفات الكتاب: PDF






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عن الكتاب
” الكاسكيطة والسيجار” قصة جزائر مسيرة بقبضة من حديد من طرف الجيش منذ الإستقلال، قصة تحكم المخابرات وتدخلها في كل آليات الدولة ، بل هو أيضا قصة الأحزاب الإسلامية ، و جبهة محاربة الفساد. إنها قصة خيبات أمل رجل لم يكن له حظ مع الحب! .. في صورة الجزائر التي غابت عن موعدها مع الحرية و الديمقراطية و الحداثة




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