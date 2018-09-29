لو علمت فضل الصلاة ما فرطت فيها قط !! ...

فضل الصلاة1-الصلاة نور لصاحبها، قال -صلى الله عليه وسلم -: «والصَّلَاةُ نُورٌ».2-الصلاة كفارة للخطايا، قال -عز وجل -: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ}[هود:114]، وقال -صلى الله عليه وسلم -: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ (أي وسخه) شَيء. قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شيء، قَالَ -صلى الله عليه وسلم -: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو الله بِهِنَّ الْخَطَايَا»وللصلاة فضائل أخرى تابعها على: