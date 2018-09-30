مشاركتي: موضوع بكميرا اللماوي

سكون الفجر
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أهلاً بكم جميعا
أقدم لكم مشاركتي في مسابقة
موضوع بكميرا اللماوي
وأنا أخترت موضوع نمو زهرة دوار الشمس
أرجوا أن تستمتعوا بمشاهدة الصور
في أواخر شهر مايو قمت بزراعة بذور زهرة دوار الشمس
وكانت زراعتي لتلك البذور داخل كؤوس البلاستيك الرقيق تابعوا الصور التي ستشرح نفسها بنفسها
هنا بدأت الزهرة
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وهنــــــــــــا ولدت الزهرة الجميلة
وأحلى شي فنجان القهوة مع هيك منظر جميل ونسيم عليل
إلى الملتقى بإذن الله