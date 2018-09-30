مشاركتي: موضوع بكميرا اللماوي

سكون الفجر

سكون الفجر

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محل الإقامة
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#1
alam.gif

أهلاً بكم جميعا
أقدم لكم مشاركتي في مسابقة
موضوع بكميرا اللماوي

وأنا أخترت موضوع نمو زهرة دوار الشمس
أرجوا أن تستمتعوا بمشاهدة الصور

في أواخر شهر مايو قمت بزراعة بذور زهرة دوار الشمس
وكانت زراعتي لتلك البذور داخل كؤوس البلاستيك الرقيق تابعوا الصور التي ستشرح نفسها بنفسها

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هنا بدأت الزهرة :love:

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IMG_0358.JPG

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وهنــــــــــــا ولدت الزهرة الجميلة

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IMG_0417.JPG

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وأحلى شي فنجان القهوة مع هيك منظر جميل ونسيم عليل

IMG_0494.JPG

إلى الملتقى بإذن الله







 
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