وصفات رائعة لتنعيم الشفايف

وصفات رائعة لتنعيم الشفايف1.القارص🍋 والسكر : جيبي نص حبة قارص وديري عليها سكر حرش وحكيها على شواربك خليها 10 دقايق2.زيت الزيتون مع لعسل الحر والسكر لحرش مع التدليك الخفيف لمدة 10 د3.الجليسيرين مع عصير القارص🍋 : تحطيه على شواربك رح يخليهم ناعمين وردي ورطبين4.الطماطم : تحكمي برج وتحطيه على شواربك لعدة دقائق فيها عناصر تساعد على اعطاء البشرة نضارة ولمعانرح تستخدمي وحدة من هاد الوصفات وداومي عليها