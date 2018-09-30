انا مسلمة
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وصفات رائعة لتنعيم الشفايف
1.القارص🍋 والسكر : جيبي نص حبة قارص وديري عليها سكر حرش وحكيها على شواربك خليها 10 دقايق
2.زيت الزيتون مع لعسل الحر والسكر لحرش مع التدليك الخفيف لمدة 10 د
3.الجليسيرين مع عصير القارص🍋 : تحطيه على شواربك رح يخليهم ناعمين وردي ورطبين
4.الطماطم : تحكمي برج وتحطيه على شواربك لعدة دقائق فيها عناصر تساعد على اعطاء البشرة نضارة ولمعان
رح تستخدمي وحدة من هاد الوصفات وداومي عليها
1.القارص
2.زيت الزيتون مع لعسل الحر والسكر لحرش مع التدليك الخفيف لمدة 10 د
3.الجليسيرين مع عصير القارص
4.الطماطم : تحكمي برج وتحطيه على شواربك لعدة دقائق فيها عناصر تساعد على اعطاء البشرة نضارة ولمعان
رح تستخدمي وحدة من هاد الوصفات وداومي عليها