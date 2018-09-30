عرض بيع بيع مبلغ 200 أورو بايسيرا مقابل 225 دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
رمزي_23
المبلغ
200 ( EUR )
سعر البيع
225 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
520
الإعجابات
67
النقاط
517
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 200 أورو بايسيرا مقابل 225دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
أقل مبلغ للبيع 50 أورو
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ

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المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,056
الإعجابات
2,681
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
Choses Dz

Choses Dz

:: عضو منتسِب ::
#9
إنضم
7 جوان 2017
المشاركات
6
الإعجابات
0
النقاط
2
محل الإقامة
Tiaret
#9
السلام عليكم
يا جماعة خاصني 10 ولا 15 ولا 20 باش ما يغلقوليش الكونت .. ما لقيتش فرصة باش نشري
 
رمزي_23

رمزي_23

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#11
إنضم
16 جانفي 2017
المشاركات
520
الإعجابات
67
النقاط
517
العمر
33
محل الإقامة
Annaba
الجنس
ذكر
#11
المحجوز 200 أورو للاخ mustapha_ss
المتبقي :0 أورو
في حالة الإلغاء الحجز يكون بالترتيب
 
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