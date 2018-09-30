رمزي_23
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 16 جانفي 2017
- المشاركات
- 520
- الإعجابات
- 67
- النقاط
- 517
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- Annaba
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 200 أورو بايسيرا مقابل 225دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
أقل مبلغ للبيع 50 أورو
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
متوفر مبلغ 200 أورو بايسيرا مقابل 225دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
أقل مبلغ للبيع 50 أورو
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
المرفقات
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