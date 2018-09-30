Soumia hadj mohammed
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السلام عليكم
كنت حابة نثبت برنامج الفوتوشوب عندي
قمت بتحميل power iso و برنامج الفوتوشوب 14 تبعا لموضوع الاخ @طائر الخير
بصح كي بغيت ندير التثبيت شوفو وش طلعلي
قالي لازمك تكونكتي مع ID ADOBE تعك به تانستاليه
؟؟؟؟؟؟
كنت حابة نثبت برنامج الفوتوشوب عندي
قمت بتحميل power iso و برنامج الفوتوشوب 14 تبعا لموضوع الاخ @طائر الخير
بصح كي بغيت ندير التثبيت شوفو وش طلعلي
قالي لازمك تكونكتي مع ID ADOBE تعك به تانستاليه
؟؟؟؟؟؟