من مطبخي❤عجة بيض خفيفة ❤

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,142
الإعجابات
5,010
النقاط
611
العمر
27
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
سلام عليكم 😊😊
اليوم درت فلعشية عجة بيض خفيفة قلت وعلاه منشاركهاش هنا تعجبني باسكو تحتوي على الخضار خصوصا عند عودة الأطفال من المدرسة و اذا كنت من محبات العشاء الخفيف تليق عشا خفيف ثاني👌👌
تدهني مقلى لازم ميلصقش و كيسخن تحطي عليه البيض المخفوق و فوق البيض تحطي خضر محضرة مسبقا مقطعة قطع صغيرة جدااااا بصل فلفل طماطم معدنوس و زيدي حسب ذوقك و كتشد روحها تغلقيها ولا تطبقيها مع بعض
و مبعد تحطي فوقها مايونيز ولا جبن ذائب و تزين بالمقدونس
عجة خفيفة تديريها لولادك لعشية ولا حبيتي ديريها عشا خفيف و بنينة😍😍
سلام
20180930_210806.jpg 20180930_210750.jpg
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,395
الإعجابات
12,104
النقاط
981
العمر
23
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#2
آآآآآآآآآآآآآآخ فكرتني في يامات فاتو ايام الماكات دايمن 2 تع صباح ندير اوملات يمييييييييييي بالخضر هه هي لي زادتني فالوزن وبقيت حاصلة
عادة اني افضل البيض لمقلي ومش طايب بزاف يعني 60 بالمئة مع زيت الزيتون وخضر وجبن
شهيتيني بطريقتك
يعطيك الف عافية غاليتي
بصحتكم
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top