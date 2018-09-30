من مطبخي❤عجة بيض خفيفة ❤

sanaya
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سلام عليكم 😊😊
اليوم درت فلعشية عجة بيض خفيفة قلت وعلاه منشاركهاش هنا تعجبني باسكو تحتوي على الخضار خصوصا عند عودة الأطفال من المدرسة و اذا كنت من محبات العشاء الخفيف تليق عشا خفيف ثاني👌👌
تدهني مقلى لازم ميلصقش و كيسخن تحطي عليه البيض المخفوق و فوق البيض تحطي خضر محضرة مسبقا مقطعة قطع صغيرة جدااااا بصل فلفل طماطم معدنوس و زيدي حسب ذوقك و كتشد روحها تغلقيها ولا تطبقيها مع بعض
و مبعد تحطي فوقها مايونيز ولا جبن ذائب و تزين بالمقدونس
عجة خفيفة تديريها لولادك لعشية ولا حبيتي ديريها عشا خفيف و بنينة😍😍
سلام
اليوم درت فلعشية عجة بيض خفيفة قلت وعلاه منشاركهاش هنا تعجبني باسكو تحتوي على الخضار خصوصا عند عودة الأطفال من المدرسة و اذا كنت من محبات العشاء الخفيف تليق عشا خفيف ثاني👌👌
تدهني مقلى لازم ميلصقش و كيسخن تحطي عليه البيض المخفوق و فوق البيض تحطي خضر محضرة مسبقا مقطعة قطع صغيرة جدااااا بصل فلفل طماطم معدنوس و زيدي حسب ذوقك و كتشد روحها تغلقيها ولا تطبقيها مع بعض
و مبعد تحطي فوقها مايونيز ولا جبن ذائب و تزين بالمقدونس
عجة خفيفة تديريها لولادك لعشية ولا حبيتي ديريها عشا خفيف و بنينة😍😍
سلام