من مطبخي❤عجة بيض خفيفة ❤

سلام عليكم 😊😊اليوم درت فلعشية عجة بيض خفيفة قلت وعلاه منشاركهاش هنا تعجبني باسكو تحتوي على الخضار خصوصا عند عودة الأطفال من المدرسة و اذا كنت من محبات العشاء الخفيف تليق عشا خفيف ثاني👌👌تدهني مقلى لازم ميلصقش و كيسخن تحطي عليه البيض المخفوق و فوق البيض تحطي خضر محضرة مسبقا مقطعة قطع صغيرة جدااااا بصل فلفل طماطم معدنوس و زيدي حسب ذوقك و كتشد روحها تغلقيها ولا تطبقيها مع بعضو مبعد تحطي فوقها مايونيز ولا جبن ذائب و تزين بالمقدونسعجة خفيفة تديريها لولادك لعشية ولا حبيتي ديريها عشا خفيف و بنينة😍😍سلام