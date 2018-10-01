‏القرآن دستور للحياة

A

abou khaled

:: عضو مُتميز ::
#1
إنضم
16 جوان 2011
المشاركات
1,124
الإعجابات
875
النقاط
51
#1
‏القرآن دستور للحياة
‏ضبط مشيتنا
‏"ولا تمشِ في الأرض مرحا"‏:

‏ضبط صوتنا
‏"واغضض من صوتك"‏:

‏ضبط نظراتنا
‏"ولا تمدنَّ عينيك"‏:

‏ضبط سمعنا
‏"ولا تجسسوا"‏:

‏ضبط طعامنا
‏"ولا تسرفوا"‏:

‏ضبط ألفاظنا
‏"وقولوا للناس حسنا"‏:

‏ضبط مجالسنا
‏"ولا يغتب بعضكم بعضا"‏:


‏القرآن دستور للحياة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top