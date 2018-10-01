‏القرآن دستور للحياة

‏ضبط مشيتنا

‏"ولا تمشِ في الأرض مرحا"‏:



‏ضبط صوتنا

‏"واغضض من صوتك"‏:



‏ضبط نظراتنا

‏"ولا تمدنَّ عينيك"‏:



‏ضبط سمعنا

‏"ولا تجسسوا"‏:



‏ضبط طعامنا

‏"ولا تسرفوا"‏:



‏ضبط ألفاظنا

‏"وقولوا للناس حسنا"‏:



‏ضبط مجالسنا

‏"ولا يغتب بعضكم بعضا"‏:





‏القرآن دستور للحياة