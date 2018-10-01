abou khaled
:: عضو مُتميز ::
القرآن دستور للحياة
ضبط مشيتنا
"ولا تمشِ في الأرض مرحا":
ضبط صوتنا
"واغضض من صوتك":
ضبط نظراتنا
"ولا تمدنَّ عينيك":
ضبط سمعنا
"ولا تجسسوا":
ضبط طعامنا
"ولا تسرفوا":
ضبط ألفاظنا
"وقولوا للناس حسنا":
ضبط مجالسنا
"ولا يغتب بعضكم بعضا":
القرآن دستور للحياة
ضبط مشيتنا
"ولا تمشِ في الأرض مرحا":
ضبط صوتنا
"واغضض من صوتك":
ضبط نظراتنا
"ولا تمدنَّ عينيك":
ضبط سمعنا
"ولا تجسسوا":
ضبط طعامنا
"ولا تسرفوا":
ضبط ألفاظنا
"وقولوا للناس حسنا":
ضبط مجالسنا
"ولا يغتب بعضكم بعضا":
القرآن دستور للحياة