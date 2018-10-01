الثوم ... وجهي احترق

الحلوة أمينة
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2012
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- العمر
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- محل الإقامة
- Constantine
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
حبيت تعاونوني ... البارح لقيت حبة في وجهي
درتلها الثوم ورقدت ... في الصباح لقيت بلاصتها حمراء ومحروقة
قولولي واش ندير ... درك دارت طبقة سوداء كأي حرق في الجسم يعني لبلاصة تحرقت
قولولي كاش زيت مليح ولا بوماد .. في اسرع وقت تعيشو
حبيت تعاونوني ... البارح لقيت حبة في وجهي
درتلها الثوم ورقدت ... في الصباح لقيت بلاصتها حمراء ومحروقة
قولولي واش ندير ... درك دارت طبقة سوداء كأي حرق في الجسم يعني لبلاصة تحرقت
قولولي كاش زيت مليح ولا بوماد .. في اسرع وقت تعيشو