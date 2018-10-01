الثوم ... وجهي احترق

الحلوة أمينة

الحلوة أمينة

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
3 جانفي 2012
المشاركات
212
الإعجابات
497
النقاط
21
العمر
18
محل الإقامة
Constantine
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم :)
حبيت تعاونوني ... البارح لقيت حبة في وجهي
درتلها الثوم ورقدت ... في الصباح لقيت بلاصتها حمراء ومحروقة
قولولي واش ندير ... درك دارت طبقة سوداء كأي حرق في الجسم يعني لبلاصة تحرقت
قولولي كاش زيت مليح ولا بوماد .. في اسرع وقت تعيشو​
 
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