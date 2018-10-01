تشك تشك عرّفني على عالمك وأعرّفك على عالمك بالكاميرا

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,622
الإعجابات
62,532
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1


أهلاً بكافة أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
ومن يحبون مجال التصوير
سواء كان التصوير بالهاتف النقال أو الكاميرا

1538404568549.png
طريقة سير الموضوع :
- هو موضوع ممتع ومسلي عن طريق الصور

-يقوم على طلبات العضو مثلا :أضع أنا صورة منظر طبيعي من تصويري وأطلب من العضو الذي يليني تصوير وردة أو قلم أو هاتف.. أي شيء

وهو يقوم بالتصوير وان كانت لديه الصورة من قبل يستطيع وضعها مباشرة وهكذا يكون سير الموضوع .


وأخيرا الرجاء من الأعضاء أثناء المشاركة وضع طلبات لائقة بالذوق العام وقوانين المنتدى وعدم الدردشة حتى لايحيد الموضوع عن فكرته



 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
5,408
الإعجابات
12,141
النقاط
981
العمر
23
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى
#3
تشـــــــــــك تشك
رووووعاااتك يا ام ياسمين يا سلطانة انتي
فكرة راااائعة جدا خاصة انو الموضوع نفسو هو اللي يلم الاعضاء وموهبتهم فالتصوير
فكرتني فمواضيع جازو كانت تلم الاعضاء وتضفي روح المرح وشعور رائع انه نحسو باحساس العائـــــــــــلة اللماوية
بورك فيك
ههه دك نشوف صورة للبحر لكن من الارشيف

يا ريت كل عضو يكتب في رده قبل وضع الصور كلمة / تشك تشك /
عجبتني بزاف هكا الموضوع يتميز ب تشك تشك
تسلمي على الفكرة
تحياتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top