تشك تشك عرّفني على عالمك وأعرّفك على عالمك بالكاميرا

أهلاً بكافة أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

ومن يحبون مجال التصوير

سواء كان التصوير بالهاتف النقال أو الكاميرا

طريقة سير الموضوع :

- هو موضوع ممتع ومسلي عن طريق الصور

-يقوم على طلبات العضو مثلا :أضع أنا صورة منظر طبيعي من تصويري وأطلب من العضو الذي يليني تصوير وردة أو قلم أو هاتف.. أي شيء

وهو يقوم بالتصوير وان كانت لديه الصورة من قبل يستطيع وضعها مباشرة وهكذا يكون سير الموضوع .