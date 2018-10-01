التقشير المثالي والصحي

Queen Fati
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كيفكم يا جميلات
اليوم جيتكم مخصوص باش نشارككم تجربتي الخاصة
فى االتقشير والترطيب والعلاج والحماية للبشرة والشعر
من خلال وصفات طبيعية وموجود مكوناتها في كل بيت
بداية وكاول خطوة للعناية ببشرتك ..التقشير ولى راح تكون عملة سهلة وتطبق فى 10دقائق
يقايا القهوة وفقط لا ليمون ولا اى شي
بحيث تقومي بتطبيق ال الحبيبات على وجهك وتركيها لمدة 5 دقائق..بعد ذلك بللي يدك وقومي بالتقشير بلطف من خلال حركات دائرية
ثم يغسل بالماء الفاتر
تكرر مرتين فى الاسبوع
لذوات البشرة الدهنية والمختلطة
ثم مرري بعذ ذلك مكعب ماء الورد الى تكوني جمدتيه من قبل