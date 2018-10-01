التقشير المثالي والصحي

Queen Fati

Queen Fati

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,262
الإعجابات
4,043
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#1
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كيفكم يا جميلات
اليوم جيتكم مخصوص باش نشارككم تجربتي الخاصة
فى االتقشير والترطيب والعلاج والحماية للبشرة والشعر
من خلال وصفات طبيعية وموجود مكوناتها في كل بيت

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بداية وكاول خطوة للعناية ببشرتك ..التقشير ولى راح تكون عملة سهلة وتطبق فى 10دقائق
يقايا القهوة وفقط لا ليمون ولا اى شي
بحيث تقومي بتطبيق ال الحبيبات على وجهك وتركيها لمدة 5 دقائق..بعد ذلك بللي يدك وقومي بالتقشير بلطف من خلال حركات دائرية
ثم يغسل بالماء الفاتر
تكرر مرتين فى الاسبوع
لذوات البشرة الدهنية والمختلطة
ثم مرري بعذ ذلك مكعب ماء الورد الى تكوني جمدتيه من قبل
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