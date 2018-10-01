التقشير المثالي والصحي



كيفكم يا جميلات

اليوم جيتكم مخصوص باش نشارككم تجربتي الخاصة

فى االتقشير والترطيب والعلاج والحماية للبشرة والشعر

من خلال وصفات طبيعية وموجود مكوناتها في كل بيت كيفكم يا جميلاتاليوم جيتكم مخصوص باش نشارككم تجربتي الخاصةفى االتقشير والترطيب والعلاج والحماية للبشرة والشعرمن خلال وصفات طبيعية وموجود مكوناتها في كل بيت

بداية وكاول خطوة للعناية ببشرتك ..التقشير ولى راح تكون عملة سهلة وتطبق فى 10دقائق

يقايا

القهوة